ABD'nin 4 Temmuz tatbikatı, Çin'i kızdırdı

İki uçak gemisiyle Çin gemilerinin gözetimi altında bölgede tatbikat yapan ABD Donanması, '4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nü kutluyoruz' dedi.

ABD Donanması'nın Japonya'da üslenen 7. Filosu'nun halkla ilişkiler ofisinden yapılan açıklamada, nükleer güçle çalışan uçak gemileri USS Nimitz ve USS Ronald Reagan ile onlara eşlik eden savaş gemilerinin Güney Çin Denizi'ne gönderilmesi suretiyle ABD'nin 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nün kutlandığı dile getirildi.

Açıklamada iki uçak gemili vurucu grubun 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nü rotaları boyunca taktik egzersizler yaparak kutladığı ifade edildi.

ÇİN: "ABD SAVAŞA KIŞKIRTIYOR"

Çin Dışişleri Sözcüsü Zhao Lijian, günlük basın toplantısında, USS Nimitz ve USS Ronald Reagan'ın Güney Çin Denizi'nde yaptığı egzersizlerle ilgili soru üzerine, 'ABD Donanması'nın savaş gemilerini güç gösterisi yapmak için kasten gönderdiğini' söyledi.

'ABD'nin niyetinin zaten tartışmalı sularda çatışma kışkırtıcılığı yapmak, askerileşme ve silahlanmayı teşvik etmek ve barış ile istikrara zarar vermek olduğunu' dile getiren Zhao, "Uluslararası toplum ve bilhassa bölge ülkeleri bunu net şekilde görüyor" dedi.

ABD: "ULUSLARARASI SULARDA OPERASYON YAPTIK"

Güney Çin Denizi'nde uçuş tatbikatları yapılan iki ABD uçak gemisinden biri olan USS Nimitz Komutanı James Kirk, telefonla Reuters'in sorularını yanıtladı.

Çin Donanması'na bağlı gemileri kendi gruplarının yakında gördüklerini belirten Tuğamiral Kirk, "Onlar bizi gördü ve biz de onları gördük" dedi.

Kirk, Çin gemileriyle temasta herhangi bir olay yaşanmadığını, karşılıklı etkileşimlerin hep böyle profesyonel ve güvenli olmasını umduklarını söyledi.

Daha önce Pentagon iki uçak gemili tatbikatı duyururken "Tüm ülkelerin uluslararası yasaların elverdiği her yerde denize açılma, uçma, operasyon yürütme haklarının arkasında durmak istiyoruz" demişti. Her biri 100 bin ton ağırlığında ve 90'ar uçak taşıyan iki uçak gemisinin gönderilmesini de 'kararlılık simgesi' diye nitelemişti. Birleşik uçak gemisi vurucu grubunda yaklaşık 12 bin asker bulunuyor.

ÇİN, ADACIKLARDA ÜSLER KURMUŞTU

Zengin kaynakları olan Güney Çin Denizi'nin 10'da 9'unda egemenlik iddia eden Çin, buradaki adacıklarda üsler ve uçak pistleri inşa edip uçak konuşlandırıyor.

Washington ile Pekin arasındaki ticaret-teknoloji savaşı, koronavirüs pandemisi, Hong Kong gerilimlerinin üzerine Güney Çin Denizi'nde de sular ziyadesiyle ısınıyor.