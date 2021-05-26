ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi temmuzda tamamlanacak

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Afganistan'dan tamamen çekilme sürecinin temmuzun ortalarında tamamlanacağını belirtti.

ABD’nin Afganistan’daki kuvvetleri Joe Biden’ın 11 Eylül’e kadar çekilme kararını açıklamasının ardından çekilme faaliyetleri devam ediyor.

5 ASKERİ TESİS AFGAN ORDUSUNA TESLİM EDİLDİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, çekilme sürecinin yüzde 16 ile 20 arasında tamamlandığını duyururken, "Başkan'ın kararından beri, ABD yaklaşık 160 adet C-17 yükü kadar malzemeyi Afganistan'dan çıkardı ve Savunma Lojistik Ajansına imha edilmek üzere 10 bin parça ekipman teslim edildi." Açıklamasını yaptı.

ABD’nin Afganistan’daki 5 askeri tesisi çekilmeyle beraber Afgan Ulusal Ordusuna teslim edildi.

SÜREÇ 11 EYLÜL’DEN ÖNCE BİTECEK

Amerikan basınına açıklamalarda bulunan askeri yetkililer çekilmenin Biden’ın öngördüğü tarihten önce temmuzun ortalarında tamamlanacağını ifade ettiler.

ABD EĞİTİM İÇİN ÜLKE ARIYOR

Ayrıca NATO’ya bağlı kuvvetlerinin Afgan güçlerini eğitmeye devam edeceklerini açıklayan yetkililer, eğitim için yeni ülke aradıklarını belirttiler.

Ülke adayları arasında Ürdün’ün öne çıktığı vurgulandı.