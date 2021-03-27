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    ABD'nin Alabama eyaletinde hortum felaketi

    Evlerde büyük hasara yol açan felaket sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, halka evlerinin bodrum katına inmeleri yönünde çağrı yaptı.
    • AA
    • 27.03.2021 - 09:17
    • Güncelleme : 27.03.2021 - 09:52
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    ABD'nin Alabama eyaletinde hortum felaketi

    ABD’nin Alabama eyaletinde yaşanan hortumlar, hayatı altüst etti.

    Ulusal Meteoroloji Servisi, vatandaşlara “hortum acil uyarısı” yaparken, eyalet genelinde 7 ayrı yerde şiddetli hortum oluştu.

    EN AZ 5 KİŞİ ÖLDÜ

    Calhoun Polis Şefi Matthew Ware CNN’e yaptığı açıklamada, bölgelerinden geçen hortum nedeniyle en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini, ev ve binalarda da aşırı derecede hasar meydana geldiğini söyledi.

    "BODRUM KATINA İNİN"

    Birmingham bölgesi Ulusal Meteoroloji Servisi de Twitter hesabından halkı hortum tehlikesine karşı uyararak, “Evinizin bodrum katına inin, son dakikayı beklemeyin, kendinizi koruyun.” ifadelerini paylaştı.

    ABD'nin Alabama eyaletinde hortum felaketi ViDEO

    ABD nin Alabama eyaletinde hortum felaketi #1

    EVLERİN ÇATILARI UÇTU

    Pelham şehrinde 30 ila 50 binanın hortumdan hasar gördüğü kaydedilirken, evlerin çatılarının uçtuğu, ağaçların ve elektrik direklerinin yıkıldığı kaydedildi.

    Poweroutages internet sitesi, Alabama’da 17 binden fazla hanede elektrik kesintisi yaşandığı bilgisini paylaştı.

    ABD'de hortum felaketi FOTO GALERi

    ABD nin Alabama eyaletinde hortum felaketi #2

    OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI DEVAM EDECEK

    Alabama Valisi Kay Ivery, özellikle Alabama’nın kuzeyindeki 46 bölgede hortum tehlikesinin yüksek oranda gece de devam edebileceği uyarısında bulunarak, vatandaşlara gerekli önlemleri almaları çağrısında bulundu.

    Meteoroloji uzmanları, hortuma neden olan hava şartlarının yaklaşık 5,5 milyon kişiyi kapsayacak Alabama, Tennessee, Georgia gibi çevre eyaletlerde de etkisini sürdüreceği uyarısını yaptı.

    ABD nin Alabama eyaletinde hortum felaketi #3

    ABD nin Alabama eyaletinde hortum felaketi #4

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