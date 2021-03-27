Evlerde büyük hasara yol açan felaket sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, halka evlerinin bodrum katına inmeleri yönünde çağrı yaptı.

ABD’nin Alabama eyaletinde yaşanan hortumlar, hayatı altüst etti.

Ulusal Meteoroloji Servisi, vatandaşlara “hortum acil uyarısı” yaparken, eyalet genelinde 7 ayrı yerde şiddetli hortum oluştu.

EN AZ 5 KİŞİ ÖLDÜ

Calhoun Polis Şefi Matthew Ware CNN’e yaptığı açıklamada, bölgelerinden geçen hortum nedeniyle en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini, ev ve binalarda da aşırı derecede hasar meydana geldiğini söyledi.

"BODRUM KATINA İNİN"

Birmingham bölgesi Ulusal Meteoroloji Servisi de Twitter hesabından halkı hortum tehlikesine karşı uyararak, “Evinizin bodrum katına inin, son dakikayı beklemeyin, kendinizi koruyun.” ifadelerini paylaştı.

ABD'nin Alabama eyaletinde hortum felaketi ViDEO

EVLERİN ÇATILARI UÇTU

Pelham şehrinde 30 ila 50 binanın hortumdan hasar gördüğü kaydedilirken, evlerin çatılarının uçtuğu, ağaçların ve elektrik direklerinin yıkıldığı kaydedildi.

Poweroutages internet sitesi, Alabama’da 17 binden fazla hanede elektrik kesintisi yaşandığı bilgisini paylaştı.

ABD'de hortum felaketi FOTO GALERi

OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI DEVAM EDECEK

Alabama Valisi Kay Ivery, özellikle Alabama’nın kuzeyindeki 46 bölgede hortum tehlikesinin yüksek oranda gece de devam edebileceği uyarısında bulunarak, vatandaşlara gerekli önlemleri almaları çağrısında bulundu.

Meteoroloji uzmanları, hortuma neden olan hava şartlarının yaklaşık 5,5 milyon kişiyi kapsayacak Alabama, Tennessee, Georgia gibi çevre eyaletlerde de etkisini sürdüreceği uyarısını yaptı.