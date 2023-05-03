ABD'nin Atlanta kentinde silahlı saldırı düzenlendi: 1 ölü 3 yaralı ABD'nin Georgia eyaletinde yer alan Atlanta kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

İHA

ABD'de silahlı bir dehşet daha...

Georgia eyaletinde yer alan Atlanta kenti Northside Hastanesi yakınında silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edilirken saldırganın olay yerinden kaçtığı aktarıldı.

Atlanta Polis Departmanı saldırgan olduğundan şüphelenilen bir kişinin fotoğrafını yayınlayarak, "Bu kişinin nerede olduğu hakkında herhangi bir bilgisi olan herkesin 911'i araması isteniyor. Şüphelinin silahlı ve tehlikeli olduğuna ve yaklaşılmaması gerektiğine inanılıyor" denildi.