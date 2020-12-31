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    ABD'nin BAE'ye 23 milyar dolarlık silah satışına dava açıldı

    ABD'de, Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) 23 milyar dolarlık silah satışının engellenmesi için Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya karşı dava açıldı.
    • AA
    • 31.12.2020 - 05:20
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 08:55
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    ABD'nin BAE'ye 23 milyar dolarlık silah satışına dava açıldı

    Bağımsız politika araştırmaları grubu New York Dış Politika İşleri Merkezi, Washington DC'deki federal mahkemede Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya dava açtı.

    BAE'ye 23 milyar dolar değerindeki silah satışının engellenmesi amacıyla açılan davada, hükümetin başka bir hükümete silah satışı yetkisine sahip olan Pompeo'nun yeterli inceleme ve gerekçesi olmadan aceleci bir tavırla silah satışını onayladığı ifade edildi.

    "SATIŞ ONAYLANMADAN ÖNCE DAHA ÇOK İNCELEME GEREKİYOR"

    Davada BAE'ye silah satışı sürecinin normal süreci belirleyen yasaları ihlal ettiği belirtilerek, "Satış onaylanmadan önce daha çok inceleme gerekiyor." görüşüne yer verildi.

    ABD Senatosu, 10 Aralık'ta BAE'ye F-35 savaş uçağı ve MQ-9B Reaper Silahlı İnsansız Hava Araçları satışının engellenmesi için sunulan iki karar tasarısını reddetmişti.

    ABD nin BAE ye 23 milyar dolarlık silah satışına dava açıldı #1

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