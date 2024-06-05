AA

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Beyrut Büyükelçiliği'ne silahlı düzenlendiği bildirildi.

Lübnan ordusunun X hesabından yapılan açıklamada, Büyükelçiliği'ne ateş açan kişinin Suriye uyruklu olduğu belirtildi.

Soruşturma devam ediyor

Saldırganın, Lübnan güçleri tarafından vurularak yaralandığı ve sonrasında tedavi amaçlı hastaneye nakledildiği ifade edildi.

Saldırıya ilişkin soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)