AA
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Beyrut Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.
Lübnan ordusunun X hesabından yapılan açıklamada, ABD Büyükelçiliği'ne ateş açan kişinin Suriye uyruklu olduğu belirtildi.
Soruşturma devam ediyor
Saldırganın, Lübnan güçleri tarafından vurularak yaralandığı ve sonrasında tedavi amaçlı hastaneye nakledildiği ifade edildi.
Saldırıya ilişkin soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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