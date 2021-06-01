ABD'nin BM temsilcisi Türkiye'ye geliyor

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, 2-4 Haziran tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret edecek.

ABD'li diplomatlardan edinilen bilgiye göre, Greenfield, ziyareti sırasında üst düzey Türk yetkililerle bir araya gelecek.

İKİLİ İLİŞKİLER, KÜRESEL SORUNLAR VE SURİYE'DE İŞ BİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ KONULARI ELE ALINACAK

ABD-Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesi, küresel sorunlar ve Suriye'de iş birliğinin geliştirilmesi gibi konuların ele alınacağı ziyaret sırasında Büyükelçi Greenfield, Suriye sınırını da ziyaret edecek.

SURİYELİ MÜLTECİLERLE DE BİR ARAYA GELCEK

Suriyeli mültecilerle bir araya gelecek Greenfield, ziyareti sırasında, Suriyeli mültecilere daha fazla uluslararası insani yardım yapılması ve sınır ötesi yardımların devam edebilmesi için daha fazla sınır kapısı açılması gerektiğine dikkati çekecek.

"TÜRKİYE'YE GELECEK İKİNCİ ÜST DÜZEY ABD'Lİ YETKİLİ"

Büyükelçi Greenfield, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın geçen haftaki ziyaretinin ardından, "Türkiye'ye gelecek ikinci üst düzey ABD'li yetkili" olacak.