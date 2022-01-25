ABD'nin casus uçakları, Rus birliklerini gözetliyor

Kiev'e desteğini yineleyen Biden yönetimi, Ukrayna sınırında Rus askeri birliklerini takip ediyor. ABD, Rusya'nın nükleer silah konuşlandırıp konuşlandırmadığından emin olmak istiyor.

ABD, Rus ordusunun Ukrayna'yı işgal etmesi ihtimali karşısında Moskova yönetimini yaptırımlarla hedef almayı planlıyor.

Washington diğer taraftan, muhtemel işgal girişimi karşısında Ukrayna'ya askeri desteğini sürdürüyor.

ABD'DEN ELEKTRONİK GİZLİ DİNLEME

Aralık ayının sonundan bu yana ABD'ye RC-135 Rivet Joint elektronik gizli dinleme uçaklarının, Ukrayna-Rusya sınırında düzenli olarak uçuş gerçekleştirdiği kaydedildi.

New York Times'ın haberine göre, uçaklar, Amerikan istihbaratına Rusya'nın kara birliklerinin komutanlarının kurduğu iletişimleri dinlemesine imkan sağlıyor.

RUS BİRLİKLERİNİ GÖZETLİYORLAR

ABD Hava Kuvvetleri ayrıca, Rus birliklerine ilişkin yığınağı ve askerlerin hareketlerini izlemek için E-8 JSTARS yer gözetleme uçaklarını da uçuruyor.

NÜKLEER SİLAH TAKİBİ

Haberde, "Biden yönetimi, Rusya'nın sınıra taktik nükleer silah konuşlandırabileceğine dair herhangi bir işaretle özellikle ilgileniyor. Rus yetkililer, bunu bir seçenek olarak önermişti." denildi.

ABD'Lİ ASKERİ DANIŞMANLAR UKRAYNA'DA

150'den fazla Amerikalı askeri danışmanın Ukrayna'da bulunduğu belirtildi.

İngiltere, Kanada, Litvanya ve Polonya dahil olmak üzere birçok NATO ülkesinin, Ukrayna'ya düzenli olarak eğitim kuvvetleri gönderdiği aktarıldı.

RUS İŞGALİ DURUMUNDA...

Öte yandan geniş çapta Rus işgali durumunda ABD'nin, askeri eğitmenlerini hızla ülke dışına çıkarmayı planladığına dikkat çekildi.

"Ancak bazı Amerikalıların başkent Kiev'deki Ukraynalı yetkililere tavsiyede bulunmak veya cephe hattı desteği sağlamak için kalması mümkün." ifadesi kullanıldı.