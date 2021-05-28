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    ABD'nin çekildiği üsler Taliban'ın kontrolüne geçiyor

    ABD'nin çekildiği üsler Taliban'ın kontrolüne geçiyor

    ABD'nin 1 Mayıs'tan itibaren çekilmeye başladığı Afganistan'da, şu ana dek en az 26 Afgan üs ile karakolunun Taliban'ın kontrolüne geçtiği bildirildi.
    • AA
    • 28.05.2021 - 03:13
    • Güncelleme : 28.05.2021 - 03:38
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    ABD, 1 Mayıs'tan bu yana Afganistan'dan akerlerini çekiyor.

    Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD'nin çekilmeye devam ettiği Afganistan'ın bazı bölgelerinde Taliban ağırlığını hissettirmeye başladı.

    26 ÜS TALİBAN'IN KONTROLÜNE GEÇTİ

    Amerikan askerlerinin çekilmeye başladığı 1 Mayıs'tan bu yana Lagman, Baglan, Vardak ve Gazne vilayetlerinde bulunan Afgan güvenlik güçlerine bağlı en az 26 üs ile karakol Taliban'ın kontrolüne geçti.

    Taliban'ın Afgan güçlerine "ya teslim olur ya da öldürülürsünüz" şeklinde tehditlerde bulunduğu iddia edilen haberde, söz konusu üs ve karakollardaki Afgan unsurlarının, bulundukları yeri Taliban'a teslim ederek oradan ayrıldıkları kaydedildi.

    Haberde ayrıca, Taliban'ın özellikle ülkenin doğu kesimlerindeki etkisini daha da artırdığı ifade edildi.

    ABD'NİN ÇEKİLME SÜRECİ

    ABD yönetimi, 29 Şubat 2020'de Taliban ile anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Taliban'la Afganistan'dan tamamen çekileceği konusunda mutabık kalmıştı.

    Ancak Başkan Joe Biden yönetimi, 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'e kadar tamamen çekilmiş olacaklarını açıklamıştı.

    ABD nin çekildiği üsler Taliban ın kontrolüne geçiyor #1

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