ABD'nin Çin'e karşı Tayvan askerlerini eğittiği öne sürüldü

Hint-Pasifik bölgesinde Çin ve Tayvan gerginliği devam ederken, ABD'nin Tayvan askerlerine eğitim vermek için adaya özel kuvvetler birliği gönderdiği söylendi.

Geçtiğimiz günlerde Çin Halk Ordusu'na ait uçakların Tayvan Hava Savunma Tanımlama Sahası'nı ihlal etmesi üzerine bölgede gerginlik yaşanmıştı. Tayvan hükümetinin yanı sıra ABD'nin de tepki göstermesi birçok yeni gelişmeyi beraberinde getirmişti.

ABD ASKERLERİ, TAYVAN ORDUSUNU EĞİTİYOR

Yaşanan bu gelişmeler üzerine ABD'nin, Çin'e karşı Tayvan askerlerine eğitim vermek için Amerikan Özel Harekat ve Deniz Piyadelerinden bir birliği Ada'ya (Tayvan) gizlice gönderdiği iddia edildi.

Bunun yanında, geçtiğimiz hafta ABD'nin, Türkiye ve Azerbaycan'ın Nahcıvan bölgesinin sınırlarına birkaç km uzaklıktaki bir Ermeni köyünde çocuklar dahil sivillere askeri eğitim verdiği ortaya çıkmıştı.

ÇİN'E KARŞI ADAYA GİZLİ BİRLİK SEVK EDİLDİ

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, "Potansiyel Çin saldırganlığının artması endişesiyle Ada'nın savunmasını destekleme çabalarının bir parçası olarak Ada'ya gizlice bir birlik sevk ettiği" ileri sürüldü.

Yaklaşık 24 ABD Özel Kuvvetler komandosunun Tayvan Kara Kuvvetleri'nin küçük birimleri için eğitim verdiği aktarılan haberde, diğer taraftan ABD Deniz Piyadelerinin de küçük tekne eğitimi konusunda yerel deniz kuvvetlerine eğitim verdiği öne sürüldü.

"ABD'NİN HİNT PASİFİK BÖLGESİNDEKİ İSTİKRARDAN ÇIKARI VAR"

Çin'in son birkaç yıldır artan saldırganlığının Pentagon'da endişeye yol açtığı belirtilirken Amerikan kuvvetlerinin en az bir yıldır Tayvan'da faaliyet gösterdiği söylendi.

Açıklama yapan Pentagon Sözcüsü John Supple, ABD'nin, Tayvan Boğazı da dahil olmak üzere Hint-Pasifik'in barış, güvenlik ve istikrarında kalıcı çıkarları olduğunu söyledi.

"BÖLGEDE BARIŞA DESTEK VERİYORUZ"

Tayvan Boğazı'ndaki sorunların barışçıl yollarla çözümüne destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Supple, "ABD'nin Tayvan'a desteği tek Çin politikamız, Tayvan İlişkileri Yasası, üç ABD-Çin Ortak Bildirisi ve altı Güvence Mutabakatı'nda sıralanan Amerikan taahhütleri doğrultusunda güçlü, ilkeli ve iki taraflı olarak devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Pentagon Sözcüsü, Çin'in son zamanlarda Tayvan açıklarındaki askeri faaliyetlerine ilişkin şunları kaydetti:

"Çin'in Tayvan, Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi çevresinde istikrarı bozduğuna ve yanlış hesaplama riskini artırdığına inandığımız askeri faaliyetlerini yoğunlaştırması da dahil olmak üzere Tayvan'ı ve diğer müttefikleri ve ortakları sindirme çabalarını hızlandırdığını belirtmek isterim.

"PEKİN'İ BARIŞÇIL YOLA ÇAĞIRIYORUZ"

Spesifik operasyonlar, angajmanlar veya eğitim hakkında herhangi bir yorumum yok ancak Tayvan ile olan destek ve savunma ilişkilerimizin Çin Halk Cumhuriyeti'nin oluşturduğu mevcut tehditle paralel olarak devam ettiğini vurgulamak isterim. Pekin'i üç bildiride de belirtildiği gibi Boğazlarla ilgili anlaşmazlıkların barışçıl çözümüne olan bağlılığını yerine getirmeye çağırıyoruz."