Petrol
93.6
1.32%
Euro
18.3305
0.67%
Dolar
18.5813
-0.14%
Altın
991.37
1.86%
Borsa
3935
0.87%
Bitcoin
362.686
0.21%
BTXN Coin
9.93
1.84%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    ABD'de hastaneye silahlı saldırı: 2 kişi öldü

    Teksas'a bağlı Dallas kentinde bir hastanedeki silahlı saldırıda 2 kişi öldü, yaralanan saldırgan yakalandı.
    • 23.10.2022 - 06:37
    • Güncelleme : 23.10.2022 - 06:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de hastaneye silahlı saldırı: 2 kişi öldü

    ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Dallas kentinde dehşet veren bir olay meydana geldi.

    Kentte bir hastaneye silahlı saldırı yapıldığı bilgisi verildi.

    2 çalışanı öldürdü

    Dallas Polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehir merkezindeki hastaneye gelen saldırgan, 2 çalışanı silahla vurarak öldürdü. Hastane polisinin müdahalesiyle saldırgan yaralı yakalandı.

    Hırsızlık şüphesi

    AA'nın haberine göre, Nestor Hernandez adındaki 30 yaşındaki saldırganın, durumunun iyi olduğu bildirilirken, hastaneye hırsızlık amacıyla girmiş olabileceği değerlendiriliyor.

    ABD de hastaneye silahlı saldırı: 2 kişi öldü #1


    Günde 15 dakika işlem yaparak zengin ol!
    Advertorial

    Günde 15 dakika işlem yaparak zengin ol!

    Hafsanur Sancaktutan'ın bacak boyu kızdırdı
    Magazin

    Hafsanur Sancaktutan'ın bacak boyu kızdırdı

    İddialı şortuyla spor yaptığı anları paylaştı!
    Medya

    İddialı şortuyla spor yaptığı anları paylaştı!

    Görüş Bildir