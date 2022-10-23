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- ABD'de hastaneye silahlı saldırı: 2 kişi öldü
ABD'de hastaneye silahlı saldırı: 2 kişi öldü
Teksas'a bağlı Dallas kentinde bir hastanedeki silahlı saldırıda 2 kişi öldü, yaralanan saldırgan yakalandı.
- 23.10.2022 - 06:37
- Güncelleme : 23.10.2022 - 06:38
ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Dallas kentinde dehşet veren bir olay meydana geldi.
Kentte bir hastaneye silahlı saldırı yapıldığı bilgisi verildi.
2 çalışanı öldürdü
Dallas Polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehir merkezindeki hastaneye gelen saldırgan, 2 çalışanı silahla vurarak öldürdü. Hastane polisinin müdahalesiyle saldırgan yaralı yakalandı.
Hırsızlık şüphesi
AA'nın haberine göre, Nestor Hernandez adındaki 30 yaşındaki saldırganın, durumunun iyi olduğu bildirilirken, hastaneye hırsızlık amacıyla girmiş olabileceği değerlendiriliyor.