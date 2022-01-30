ABD'nin doğusunda kar fırtınası: 10 eyalette acil durum ilan edildi

ABD’nin doğu kıyılarını etkisi altına alması beklenen “Bombogenesis” kar fırtınası nedeniyle 5 eyalette acil durum ilan edildi.

ABD doğu kıyıları, son 4 yılın en şiddetli kar fırtınası olan "Bomba Siklonu"nun etksi altında.

Boston Belediye Başkanı Michelle Wu, Carolines’tan Maine eyaletine kadar tüm kıyı şeridini etkisi altına alması beklenen kar fırtınasının "tarihi" olabileceğinin altını çizdi.

"SEYAHATLERİNİZİ KISITLAYIN" UYARISI

Uzmanlar, Nor’easter olarak da bilinen şiddetli fırtına nedeniyle Boston bölgesine 61 santimetreye kadar kar düşeceğini belirtiyor. Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) tarafından yapılan açıklamada, “Acil durumlar dışında seyahatlerinizi kısıtlayın. Seyahat etmeniz gerekiyorsa mutlaka bir hayatta kalma kitini yanınızda bulundurun. Yolda kalmanız durumunda ise aracınızdan ayrılmayın” uyarısında bulunuldu.

5 EYALETTE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

NWS ve Accuweather’dan yapılan açıklamalara göre, rüzgarların şiddetlenerek kasırga seviyesine ulaşması bekleniyor.

Uzmanlar, soğuk havanın okyanus üzerindeki sıcak hava dalgası ile karşılaşarak “Bombogenesis” etkisi göstereceğini belirtti. New York, New Jersey, Maryland, Rhode Island ve Virginia valileri, bölge sakinlerine kendi güvenlikleri için yollardan uzak durmaları uyarısında bulunarak, acil durum ilan etti.





BİRÇOK ETKİNLİK İPTAL EDİLDİ

Özellikle kuzeydoğu boyunca etkili olması beklenen fırtına nedeniyle New York Belediye Başkanı Eric Adams, bugün açık havada yemek yeme etkinliklerini ve aşı randevularını iptal etti.





5 BİN'DEN FAZLA UÇUŞ YAPILAMADI

ABD’de cuma ve pazar günleri arasında 5 binden fazla uçuş olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Kötü hava şartları nedeniyle Boston ile Washington D.C arasındaki tren seferleri durdurulurken, bölgedeki ülkenin en yoğun havalimanlarında da FlightAware sitesi verilerine göre 4 bin 500’den fazla uçuşun iptal edildiği belirtildi.



113 BİN KİŞİ ELEKTRİK KESİNTİSİNDEN ETKİLENDİ

Poweroutage sitesine göre, fırtınanın şiddetinin saatte 100 kilometreyi geçtiği Massachusetts eyaletinde 113 bin kişiyi etkileyen elektrik kesintileri yaşandığı kaydedildi.

Şiddetli kar yağışından etkilenen New York’ta da 600 kişiden fazla insanın elektriksiz kaldığı bildirildi.

Fırtınalı kar yağışı dün gün boyu etkisini sürdürürken kıyı bölgelerinde oluşan yüksek dalgalardan dolayı bazı yerlerde su taşkınarı yaşandığı ifade edildi.







