ABD'nin durdurduğu F-16 eğitim programı, Ukrayna'yı hayal kırıklığına uğrattı Ek eğitim kapasitesi talebinde bulunan Kiev yönetiminin başvurusu geri çevrildi. Sınırlı sayıda kontenjan olduğu ve diğer ülkelerin sırada beklediği vurgulandı.

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ABD ile Ukrayna, daha fazla pilotun eğitimi konusunda çıkmaza girdi.

Kiev, ABD'nin F-16 savaş uçaklarına ilişkin daha fazla Ukraynalı pilotu eğitmesini istiyor. Ancak ABD, sınırlı sayıda kontenjan ve diğer ülkelerden fazla sayıda talep olduğunu belirtiyor.

ABD de dahil olmak üzere birçok ülke, Ukraynalı pilotlara F-16 koalisyonu çerçevesinde gerekli eğitim konusunda yardımcı olma sözü verdi.

İlk Ukraynalı pilotlar, eğitimlerine Arizona'daki Morris Hava Ulusal Muhafız Üssü'nde başladı.

30 pilot eğitime hazır ama kapasite 12 kişilik

Konuyla ilgili Politico'ya konuşan üç yetkili, eğitime başlamak üzere 30 pilotun hazır olduğunu söyledi. Diğer taraftan ABD Başkanı Joe Biden, programın aynı anda yalnızca 12 öğrenci barındırabildiğine dikkati çekiyor.

Kapasite sorununun Danimarka ve Romanya'daki eğitim tesislerinde de yaşandığı belirtiliyor.

Talebi geri çevirdiler

Kiev, yeni pilotların eğitilmesi için ABD'den talepte bulundu. Washington yönetimi ise üste F-16 eğitimi için sırada bekleyen diğer ülkelere verdiği taahhütleri gerekçe göstererek bu talebi geri çevirdi.

Ukrayna: Amerikan pilotlarını farklı üste eğitin

Ukrayna tarafı, ABD'nin sözleşmeleri bozmak istemediğini anladığını söylerken, "Amerikan pilotlarının eğitimi farklı bir üste yapılabilir." diyor