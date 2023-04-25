ABD'nin eski Büyükelçisi Satterfield'dan, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili dikkat çeken sözler Amerikalı elçi, Türkiye'ye eleştiriler yönelttiği ifadeleriyle 6'lı masaya desteğini ilan etti.

ensonhaber.com

Batı'dan, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine ilişkin muhalefet cephesine doğrudan ve dolaylı destek açıklamaları gelmeye devam ediyor.

ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi David Satterfield, yaptığı açıklamada, 6'lı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini ima yoluyla ifade etti.

Amerikalı elçiden muhalefete destek

VoA'ya demeç veren Satterfield, Türkiye'nin "hayati ve kritik bir NATO müttefiki" olduğunu söyledi.

Türkiye'nin demokrasisini eleştirmeye çalışan Satterfield, rengini şu sözlerle belli etti:

"Endişelerimizi dile getirdik"

Kamusal hayata katılım, ifade özgürlüğü ve grupların örgütlenme kabiliyetleri üzerindeki kısıtlamalara ilişkin endişelerimizi dile getirdik.



Türklerin tam ve eksiksiz gelişen bir demokraside yaşamayı hak ettiğine inanıyoruz.

"1950'den bu yana en belirleyici seçim"

Demokratik kurumlarda "kısıtlama ve gerilemeler" olduğunu iddia eden Amerikalı elçi, tek partiden çok partili döneme geçilen 1950 seçimlerine ve dönemin Başbakanı Adnan Menderes'e atıfta bulundu:

Bu seçimler, çağdaş Türkiye tarihindeki belki de en belirleyici seçimler, özellikle de 1950 seçimlerinden bu yana. Bu seçimler, Türkiye'nin ekonomik geleceğini ve Türk halkının refahını belirleyecek.



Dış gelişmelerden etkilenmekten ziyade Türkler’in geleceğe bakışları açısından çok daha içe dönük bir seçim; ancak son derece önemli.

"Türkiye'nin konumunu etkileyecek"

David Satterfield, 14 Mayıs'a ilişkin dikkat çeken sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Türkiye'nin hem bölgedeki hem de ötesindeki statüsünü ve bir NATO ortağı olarak konumunu da etkileyecek.

Satterfield: Samimiyetle inanıyorum

Satterfield, özgürlüklerle ilgili engellemeler olduğu iddiasıyla hükümeti üstü örtülü suçlama çabalarına da giriştiği açıklamasında şöyle dedi: