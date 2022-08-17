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    ABD'nin Florida sahilinde çıkan dev hortum korkuttu

    ABD'nin Florida eyaletinde çıkan dev su hortumu çevredekiler tarafından görüntülendi.
    • 17.08.2022 - 17:59
    • Güncelleme : 17.08.2022 - 18:24
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    ABD'nin Florida sahilinde çıkan dev hortum korkuttu

    ABD'nin Florida eyaletindeki Emerald Coast'ta beliren dev su hortumu korkuttu.

    Denizcilere uyarı yapıldı

    Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından yapılan açıklamada, Destin kenti yakınlarında etkili olan şiddetli fırtınanın ardından çıkan çok sayıda su hortumu nedeniyle denizcilere dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.

    Dev hortumun arkasında çok sayıda şimşek çaktı

    İHA'da yer alan habere göre, sosyal medyada paylaşılan görüntüde, su hortumu çevresinde çok sayıda şimşek çaktığı da görüldü.

    Destin'de 11 Ağustos'ta beliren su hortumu yine çevredekiler tarafından görüntülenmişti.

    ABD'nin Florida sahilinde çıkan dev hortum korkuttu VİDEO

    ABD nin Florida sahilinde çıkan dev hortum korkuttu #1


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