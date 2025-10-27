ABD’nin “Gece Avcıları” Venezuela kıyılarında görüldü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD ordusunun önde gelen helikopter birliklerinden “Gece Avcıları” (Night Stalkers), son haftalarda Karayipler’de, Venezuela kıyılarına yakın bölgelerde görüldü.

Bu durum, Washington’un Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’ya yönelik olası bir askeri müdahale planladığına dair endişeleri artırdı.

ABD ordusunun gizli 160. Özel Operasyonlar Havacılık Alayı’na (SOAR) bağlı bu birlik, geçmişte Usame bin Ladin’in öldürülmesi operasyonu, Somali’deki Mogadişu çatışması ve Panama’daki Noriega’nın devrilmesi gibi kritik görevlerde yer almıştı. Ünitelin gayriresmi sloganı “Ölüm karanlıkta” olarak biliniyor.

KARAYİP SULARINDA TESPİT EDİLDİ

Bu kez “Gece Avcıları”nın MH-6 Little Bird ve Black Hawk helikopterleri, Suriye veya Irak yerine Venezuela kıyılarına 150 kilometre mesafedeki Karayip sularında tespit edildi.

Bölgedeki bu hareketlilik, B-52 bombardıman uçakları ve F-35 savaş jetlerinin eşlik ettiği geniş çaplı bir ABD askeri konuşlanmasının parçası olarak değerlendiriliyor.

CIA YETKİLENDİRİLMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Venezuela içinde gizli CIA operasyonlarını bizzat onayladığını ve Maduro’nun “ABD ile uğraşmaması gerektiğini” söylediği açıklamaları, gerilimi daha da artırdı.

Eylül ayından bu yana, ABD’nin Karayipler’de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere düzenlediği füze saldırılarında en az 27 kişi öldü.

Venezuela'nın eski lideri Hugo Chavez'in danışmanı Eva Golinger, “ABD’nin askeri müdahale olasılığı şu anda yüzde 75’in üzerine çıktı. Her an bir gece yarısı mesajıyla bir saldırı haberi alabiliriz" dedi.

"SOMALİ TİPİ BİR FELAKETE DÖNÜŞÜR"

Buna karşın, Chavez dönemi bakanlarından Andres Izarra, ABD’nin olası bir Caracas operasyonunun “Somali tipi bir felakete dönüşeceğini” öngörüyor.

Izarra ayrıca, Maduro’nun güvenlik güçleri ve milislerinden oluşan yaklaşık 50 bin silahlı unsurun ABD birliklerine ciddi kayıplar verdirebileceğini belirtti ve “Caracas’ı Mogadişu’ya çevirecekler" ifadelerini kullandı.