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ABD'nin Hawaii eyaletinde içme suyu kaynağına jet yakıtı sızdı

ABD'nin Hawaii eyaletinde içme suyu kaynağına jet yakıtı sızdı

Hawaii eyaletinde, donanmaya ait bir depodaki sızıntı nedeniyle içme suyu kaynağına jet yakıtı karışması sonucu 5 bin 900'den fazla kişi hastanelik oldu.