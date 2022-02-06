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- ABD'nin Hawaii eyaletinde içme suyu kaynağına jet yakıtı sızdı
ABD'nin Hawaii eyaletinde içme suyu kaynağına jet yakıtı sızdı
Hawaii eyaletinde, donanmaya ait bir depodaki sızıntı nedeniyle içme suyu kaynağına jet yakıtı karışması sonucu 5 bin 900'den fazla kişi hastanelik oldu.
- AA
- 06.02.2022 - 08:17
- Güncelleme : 06.02.2022 - 08:26
ABD medyasında yer alan habere göre, Hawaii'de Pasifik Okyanusu'ndaki askeri gemilere ve uçaklara yakıt sağlayan depoda sızıntı meydana geldi.
6 BİNE YAKIN KİŞİ ZEHİRLENDİ
Jet yakıtının içme suyu kuyusuna sızması nedeniyle 5 bin 900'den fazla kişi mide bulantısı, baş ağrısı ve döküntü şikayetiyle hastaneye başvurdu.
ADA HALKI DEPONUN KAPATILMASINI İSTİYOR
ABD Deniz Kuvvetleri, sızıntı sorununun ve su krizinin çözümü için 250 milyon dolar harcamada bulunsa da Hawaii halkı yakıt deposunun kapatılması için baskı yapıyor.