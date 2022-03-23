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    ABD'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı Madeleine Albright hayatını kaybetti

    ABD'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, 84 yaşında kansere yenik düştü.
    • AA
    • 23.03.2022 - 23:47
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 23:49
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    ABD'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı Madeleine Albright hayatını kaybetti

    ABD'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı Madeleine Albright hayatını kaybetti.

    KANSERE YENİK DÜŞTÜ

    Albright'ın ailesi tarafından yapılan açıklamada, eski dışişleri bakanının yakalandığı kansere yenik düştüğü belirtildi.

    SON OLARAK RUSYA'NIN UKRAYNA'YA SALDIRMASININ TARİHİ BİR HATA OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

    Eski ABD Başkanı Bill Clinton tarafından 1993'te önce ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği görevine atanan Albright, ardından da 1997-2001 yılları arasında dışişleri bakanı olarak görev yapmıştı.

    1937'de Çekoslovakya'nın Prag şehrinde Yahudi bir ailede doğan ve Çek diplomatı babasının Nazi ve Komünist rejimden kaçması üzerine 11 yaşında ABD'ye göç eden Albright, görevi sırasında NATO'nun genişlemesini ve eski Yugoslavya'ya askeri müdahale yapılmasını güçlü şekilde teşvik etmişti.

    Albright'ın, ABD Televizyonundaki "60 Dakika" programında, sunucunun Irak'a uygulanan ambargo sonucu Hiroşima'dan daha fazla, yarım milyon çocuğun öldüğü, buna değip değmediği sorusuna verdiği "Bu çok zor bir seçimdi ancak bu bedele değdiğini düşünüyorum." şeklindeki cevabı dünyada tepkilere neden olmuştu.

    Albright, en son şubatta New York Times'ta, Ukrayna'ya saldırı hazırlığı yapan Rusya'nın bu girişiminin "tarihi bir hata" olacağını savunmuştu.

    ABD nin ilk kadın Dışişleri Bakanı Madeleine Albright hayatını kaybetti #1

    ABD nin ilk kadın Dışişleri Bakanı Madeleine Albright hayatını kaybetti #2


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