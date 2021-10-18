ABD'nin ilk siyahi Dışişleri Bakanı: Colin Powell kimdir? Yaşamı ve ölümü...

Koronavirüs komplikasyonları nedeniyle 84 yaşında hayatını kaybeden ABD Dıişleri Bakanı Colin Powell, Irak savaşının mimarları arasında yer alıyor. Peki Colin Powell kimdir? İşte hayatı ve geçmişi...

ABD'nin eski dışişleri bakanlarından Colin Powell öldü. ABD'de genelkurmay başkanlığı ve dışişleri bakanlığına getirilen ilk siyah olan Powell'ın, 84 yaşında Covid-19 kaynaklı komplikasyonlardan öldüğü açıklandı.

Powell, Irak savaşı öncesinde BM'de yaptığı ve yalan bilgilere dayalı 'ikna' konuşmasıyla akıllara kazınmıştı.

Colin Powell hakkında bilgiler merak konusu oldu. Hayatı ve siyasi geçmişi mercek altına alınan Colin Powell kimdir araştırılıyor.

İşte Colin Powell'in hayatı ve kariyeri...

COLİN POWELL KİMDİR?

Colin Luther Powell, 1937 yılında Jamaicalı göçmen bir çiftin oğlu olarak New York Harlem'de doğdu.

Powell, eğitimini New York devlet okullarında yaptı. New York Şehri Kolejinde (CCNY) lisans düzeyinde jeoloji eğitimi aldı.

Mezuniyetinden sonra Yedek Subay Eğitim Birliği'ne (Reserve Officers' Training Corps - ROTC) girdi ve asteğmen olarak rütbe aldı. Orduya girerek 1962-63 arasında Güney Vietnam Ordusu'nda danışman olarak ve 1968-69 yıllarında da Amerikan kuvvetlerinde Vietnam Savaşı'nda görev yaptı.

Daha sonra Washington'daki George Washington Üniversitesi'nden işletme üzerine master derecesini aldı.

Dört yıldızlı bir general olan Powell 1990'lı yıllarda Irak'a, Kuveyt'i işgali sonrasında yöneltilen Birinci Körfez Savaşı'nda önemli bir rol oynadı ve ABD Genelkurmay Başkanlığına kadar yükseldi.

1 Ekim 1989'dan 30 Eylül 1993'e kadar Savunma Bakanlığı'nın en yüksek askeri pozisyonu olan Genelkurmay Başkanlığı'nı yapan Powell, bu süre zarfında 28 tane krizi yönetti.

"GÖNÜLSÜZ SAVAŞÇI"

Bu görevi sırasında General Manuel Noriega'nın devrildiği Panama'ya yönelik ABD işgalinin (1989) ve Körfez Savaşı'yla ilgili Çöl Kalkanı ve Çöl Fırtınası harekatlarının (1991) planlanmasında önemli rol oynadı. Bütün bu askeri harekatlara rağmen uluslararası krizlerde askeri müdahaleyi nadiren ilk seçenek olarak savunması nedeniyle "The Reluctant Warrior" (Gönülsüz Savaşçı) lakabını aldı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

1995'te Cumhuriyetçi Parti'ye yakın olduğunu açıklayan Colin Powell, 2000 ABD başkanlık seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi Parti önseçimlerinde John McCain'i destekledi.

Ancak önce önseçimleri kazanan ardında da başkan seçilen George W. Bush tarafından 16 Aralık 2000'de Dışişleri Bakanlığı'na aday olarak gösterildi ve ABD Senatosu tarafından oybirliğiyle onaylanmasının ardından, 20 Ocak 2001'de 65. Dışişleri Bakanı olarak yemin etti.

BM'YE SADDAM HÜSEYİN HAKKINDA RAPOR SUNDU

Amerika Birleşik Devletleri'nin 11 Eylül Olaylarından sonra başlattığı Terörizmle Savaş ortamında, oluşturulan koalisyonun istikrarının korunması için diğer ülkelerle ilişkilerin yürütülmesi gibi ağır bir görevi üstlendi. Önceleri Irak lideri Saddam Hüseyin rejiminin askeri yöntemlerle yıkılmasına karşı çıkan Powell, daha sonra Bush yönetiminin kararlığına uymak zorunda kaldı.

Irak Savaşı öncesinde ABD'nin öncülük ettiği çok-uluslu koalisyona uluslararası destek toplanması konusunda başrolü oynadı. 5 Şubat 2003 tarihinde BM Güvenlik Konseyi'nde Irak'ın kitle imha silahlarını ispatlamak amacıyla bir sunum yaptı. Ancak 11 Eylül Saldırıları'ndan sonraki süreçte, başta Donald Rumsfeld ve Paul Wolfowitz olmak üzere pek çok konuda Bush yönetimiyle ters düştü.

Eylül 2005'te bir televizyon röportajında, 2003'ün şubat ayında Güvenlik Konseyi'nde, Irak'ı kitle imha silahları üretmekle suçladığı konuşmasının, yaşamında bir leke olarak kalacağını belirtti.

ÖLÜMÜ

Eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, 84 yaşında hayatını kaybetti. Powell'in ölüm haberi ailesi tarafından sosyal medya üzerinden duyurulurken, ölüm nedeninin ise koronadan kaynaklanan komplikasyonlar olduğu belirtildi.

Paylaşımda, "Eski ABD Dışişleri Bakanı ve Genelkurmay Başkanı General Colin L. Powell, bu sabah Covid-19'dan kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle vefat etti." ifadelerine yer verildi.

"BÜYÜK BİR AMERİKALIYI KAYBETTİK"

Yakınları, Powell'in aşılarının tam olduğunu belirterek, "Dikkat çekici ve sevgi dolu bir kocayı, babayı, büyükbabayı ve büyük bir Amerikalıyı kaybettik" dedi.