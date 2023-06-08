ABD'nin Kanada yangını uyarısı: Dumanlar günlerce sürecek Ulusal Meteoroloji Servisi, olumsuz tablonun bir süre daha devam edeceği yönünde uyarıda bulundu.

AA

Kanada'da başlayan orman yangınları, ABD'deki hayatı da olumsuz etkilyor.

Dumanlar, Kanada'nın yanı sıra ABD'nin doğu yakasında etkisini gösteriyor.

Milyonlarca insanın günlük hayatı sekteye uğradı. ABD Ulusal Meteoroloji Servisi, bu durumun kaç gün daha süreceğiyle ilgili açıklama yaptı.

Günler hatta haftalar boyu sürebilir

Ulusal Meteoroloji Servisi Meteorolojisti Bryan Ramsey, şu anki olumsuz hava koşullarının, günler hatta haftalar boyu sürebileceğini kaydetti.

Teneffüste öğrencilerin dışarı çıkması yasaklandı

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, kentteki okullara, teneffüste öğrencilerin dışarı çıkmasını, açık havadaki sporları ve saha gezilerini iptal etme talimatı verdi.

Philadelphia kentinde ise yetkililer, sokakta yaşayan ve dumanlardan etkilenen kişilerin sığınması için alanlar oluşturdu.

Acil durum krizi değerlendirmesi

New York Valisi Kathy Hochul, bölgedeki durumu "acil durum krizi" olarak nitelendirdi.

Normalde hava kalitesi endeksi 50 olması gerekirken, New York'un bazı kesimlerinde dün bu oran 400'lere kadar ulaştı.

Astım ve bronşite neden oluyor

Kanada'da yaklaşık 400 noktada süren orman yangınları, yaklaşık 20 bin kişiyi yerinden etti. ABD ise Kanada'ya 600 itfaiyeci ve ekipman gönderdi.

Orman yangınlarının atmosfere önemli derecede kirletici saldığı ve yangınlardan çıkan dumanın, akciğerlere girerek astım ve bronşit gibi sağlık sorunlarına neden olan PM2.5 adı verilen ince parçacıklı madde içerdiği ifade ediliyor.