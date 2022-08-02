Kentuck'de şiddetli yağışın yol açtığı sel felaketinde can kaybı 35'e yükseldi. Kentte mağdur olan ve hayatını kaybeden vatandaşlara saygı göstermek amacıyla bayraklar yarıya indirilecek.

ABD'nin güneydoğusunda yer alan Kentucky eyaletini sel vurdu.

Bölgede 28 Temmuz Salı günü etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan sel baskınında birçok ev kullanılamaz hale geldi.

Can kaybı 35'e yükseldi

Kentucky Valisi Andy Beshear tarafından yapılan açıklamada, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e yükseldiği açıklandı.

Öte yandan sel sularına kapılan ve kayıp olan yüzlerce kişi sebebiyle bu sayının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

ABD'nin Kentucky eyaletindeki sel felaketinde can kaybı 35'e çıktı VİDEO

50'den fazla köprü zarar gördü

Vali Beshear bölgede yağışlı havanın devam etmesi sebebiyle vatandaşlardan dikkatli olmalarını ve kendilerini korumalarını istedi.

Eyaletin doğusunda büyük hasar bırakan olumsuz hava koşulları nedeniyle 50’den fazla köprünün zarar gördüğü, bu nedenle de sular altında bulunan bazı yerleşim yerlerine hala ulaşılamadığı bildirildi.

Sokağa çıkma yasağı

En büyük tahribatın yaşandığı bölgede bulunan Breathitt ve Hindmann şehirlerinde ise meydana gelen yağma olayları sebebiyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bayraklar yarıya indirilecek

Vali Andy Beshear, son günlerde yaşanan sel felaketinde mağdur olan ve hayatını kaybeden vatandaşlara saygı göstermek amacıyla 2-8 Ağustos tarihleri arasında eyaletteki tüm resmi kurumlardaki bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdi.