Petrol
106.15
4.24%
Euro
18.2932
0.09%
Dolar
17.9176
-0.03%
Altın
1.016
0.34%
Borsa
2592
0.00%
Bitcoin
427.902
1.90%
BTXN Coin
10.47
4.59%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    ABD'nin Kentucky eyaletini sel vurdu: 15 ölü

    Kentuck'de şiddetli yağışın yol açtığı sel felaketinde can kaybı 15'e yükseldi.
    • 29.07.2022 - 17:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'nin Kentucky eyaletini sel vurdu: 15 ölü

    ABD'nin güneydoğusunda yer alan Kentucky eyaletini sel vurdu.

    Aşırı yağışların neden olduğu sel felaketinin bilançosu artıyor.

    Kentucky Valisi Andy Beshear yaptığı açıklamada, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiğini ifade etti.

    Sayı iki katına ulaşabilir

    Beshear, "Can kaybımız şu anda 15, ancak bu sayının iki katından fazla olmasını bekliyorum" dedi.

    Ulusal Muhafızların da destek verdiği arama-kurtarma ekipleri, selde kaybolanları arama çalışmalarını sürdürüyor.

    Şiddetli yağış devam edebilir

    Eyaletin doğusunda büyük hasar bırakan olumsuz hava koşulları nedeniyle yaklaşık 25 bin hane elektriksiz kaldı.

    Ayrıca büyük hasara yol açan sel nedeniyle eyaletin 6 bölgesinde acil durum ilan edildi. Çok sayıda ev suya gömülürken, sel suyun sürüklediği araçlar da kullanılamaz hale geldi.

    Ulusal Hava Durumu Servisi, Appalachia'daki Cumberland Dağı eteklerinde yer alan Hazard kenti çevresindeki şiddetli yağışın devam edebileceği konusunda uyarıda bulundu.

    ABD nin Kentucky eyaletini sel vurdu: 15 ölü #1

    ABD nin Kentucky eyaletini sel vurdu: 15 ölü #2

    ABD nin Kentucky eyaletini sel vurdu: 15 ölü #3


    İlginizi Çekebilir

    En popüler diziler belli oldu
    Medya

    En popüler diziler belli oldu

    Özgür Özel: Otoban gişelerini törenle yıkacağız
    Gündem

    Özgür Özel: Otoban gişelerini törenle yıkacağız

    Genç iş insanı kripto yatırım projesini açıklıyor!
    BTCrobo Cem

    Genç iş insanı kripto yatırım projesini açıklıyor!

    Görüş Bildir