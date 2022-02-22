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    ABD'nin Kiev Büyükelçiliği'nden Moskova paylaşımı

    ABD'nin Kiev Büyükelçiliği'nden Moskova paylaşımı

    ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Rusya'nın başkenti Moskova'nın yıllar içinde olan gelişimine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 18:41
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 18:48
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    Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde geçtiğimiz haftadan beri gerginlik ve tahliyeler sürerken; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bölgedeki Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını tanıdığını duyurdu.

    Putin'in bu kararı, gerilime yeni bir boyut kazandırken; başta ABD, AB, NATO, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere Avrupalı ülkelerden tepkiyle karşılandı.

    ABD Başkanı Joe Biden, Putin'in tanıdığı Donetsk ve Lugansk ile ticari ilişkilerin yapılmayacağını duyurarak ilk yaptırımını açıkladı.

    ABD'NİN KİEV BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN MOSKOVA PAYLAŞIMI

    Putin'in Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin ihlal ettiğini ve bunun bir işgal olduğunu belirten ABD'nin Kiev Büyükelçisi'nden yapılan paylaşım dikkat çekti.

    Büyükelçilik, sosyal medya hesabından 996 yılındaki Kiev ve Moskova'nın 1108 yılına kadar olan gelişimini anlatan bir görsel paylaştı.

    Görselde Kiev'in zamanla geliştiği belirtilirken, Moskova'da ise bir değişiklik görülmüyor.

    ABD nin Kiev Büyükelçiliği nden Moskova paylaşımı #1


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