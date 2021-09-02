ABD'nin Louisiana eyaletinde meydana gelen kasırga benzin sıkıntısını başlattı

ABD'nin Louisiana eyaletinde gerçekleşen Ida Kasırgası, bölgede elektriklerin kesilmesine ve benzin sıkıntısı yaşanmasına neden oldu.

Geçtiğimiz günlerde ABD'de meydana gelen Ida Kasırgası hayatı durma noktasına getirdi.

Ida Kasırgası’nın ardından elektrik kesintilerinin devam ettiği Louisiana eyaletinde benzin sıkıntısının baş gösterdiği bildirildi.

BENZİN İSTASYONLARINDA STOKLAR BİTTİ

Benzin takip hizmeti GasBuddy, New Orleans ve Baton Rouge şehirlerinde benzin istasyonlarının yarısından fazlasında stokların bittiğini gösterirken, elektrik kesintisinin yaşandığı bölgelerde benzin istasyonlarında pompalar çalışmıyor.

Ida Kasırgası nedeniyle Meksika Körfezi’ndeki petrol ve doğal gaz üretiminin yüzde 90'dan fazlasının durduğu ve ABD Çevre Koruma Ajansının (EPA) yakıt arzına destek olmak için Louisiana ve Mississippi’deki Temiz Hava Kanunu düzenlemelerini askıya aldığını belirtildi.

KASIRGA FİYATLARI YÜKSELTTİ

ABD’nin doğu yakasına yakıt sağlayan Colonial Pipeline, güvenlik nedeniyle kasırga sırasında kapanırken, pazartesi günü faaliyete yeniden başladığını duyurdu.

GasBuddy, kasırganın ardından ülkede benzin fiyatlarının galon başına ortalama 6 sent yükseldiğini belirtti.

Eyaletteki yaygın elektrik kesintisi ise sürüyor. ABD’de elektrik kesintilerini takip eden Poweroutage.us sitesi Louisiana’da halen 985 bin hanenin elektriksiz olduğunu gösteriyor.

ELEKTRİĞİN GELMESİ 3 HAFTA SÜREBİLİR

New Orleans’ın doğu bölümünde altyapı hasarını giderdiklerini açıklayan eyaletin en büyük elektrik dağıtım şirketi Entergy, eyaletin tamamında elektriklerin gelmesinin 3 hafta sürebileceğini belirtiyor.

Ulusal Meteoroloji Hizmetleri'nin sıcak hava uyarısı yayınladığı bölgede, hava şartlarının hasar giderme çalışmalarını yavaşlatması bekleniyor.

Saatteki hızı 241 kilometreye (150 mil) ulaşan ve ABD Ulusal Hava ve Meteoroloji Hizmetleri tarafından, “Kategori 4: son derece tehlikeli büyük kasırga" olarak nitelendirilen İda, 29 Ağustos’ta Louisiana kıyılarını etkisi altına almıştı.

Kasırga Louisiana ve Mississippi eyaletlerinde 4 kişinin ölümüne yol açarken 1,1 milyondan fazla hanede elektrik kesintisine neden oldu.