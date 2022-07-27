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    ABD'nin Meksika sınırına Türk göçmen akını

    ABD medyasında yer alan haberlere göre Güney Amerikalıların akın ettiği ABD-Meksika sınırında 2021 Ekim ayından itibaren 8 bin 992 Türk'e işlem yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2022 - 17:09
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 20:25
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    ABD'nin Meksika sınırına Türk göçmen akını

    Dünyanın en önemli gündemlerinden biri göçmen sorunu.

    Türkiye başta olmak üzere birçok lokasyonda göçmen akınları yaşanıyor.

    Afgan ve Pakistan üzerinden gelen dalgadan Türkiye etkilenirken, Türkler de ABD yolunda...

    Bu yolda kullanılan güzergah ise Meksika üzerinden Texas...

    ABD'nin Meksika sınırına Türk göçmen akını VİDEO

    El Paso'da Türk yoğunluğu

    Daha çok Güney Amerika ülkelerinden gelen göçmenlerin akınına uğrayan El Paso şehrindeki ABD sınır kapısında, son dönemde Türk yoğunluğu yaşanıyor.

    Dikkat çeken bu yoğunluk ABD medyasına da yansıdı. News Nation TV konuyu gündeme taşıdı.

    Her gün Venezuela, Küba, Nikaragua, El Salvador ağırlıklı ortalama 8 bin göçmenin geldiği belirtilen sınıra 2021'in Ekim ayından itibaren Türk geçişlerinin artış gösterdiği belirtildi.

    ABD nin Meksika sınırına Türk göçmen akını #1

    8 bin 992 Türk'e işlem yapıldı

    Bu tarihten itibaren Meksika sınırından ABD'ye girmek isteyen 8 bin 992 Türk'e işlem yapıldığı verisi paylaşıldı.

    Haberde ayrıca, göçmenlerin güzergah için Meksika uyuşturucu kartelleri ile irtibata geçtikleri ve 15 bin dolara kadar kartellere para ödediği belirtildi.

    ABD nin Meksika sınırına Türk göçmen akını #2

    Ukraynalılar ve Ruslar da ABD sınırında

    Sınırda ayrıca, Rus, Ukrayna ve Hindistanlıların da sayısının arttığı belirtildi.

    Haberdeki verilere göre 2021 ekiminden bu yana 25 bin 68 Ukraynalı, 13 bin 484 Rus, 10 bin 562 Hindistanlı, 4 bin 472 Romanyalı  ABD sınırına dayandı.

    ABD nin Meksika sınırına Türk göçmen akını #3

    ABD nin Meksika sınırına Türk göçmen akını #4

    ABD nin Meksika sınırına Türk göçmen akını #5


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