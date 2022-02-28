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    ABD'nin Moskova Büyükelçiliği: Rusya'yı acilen terk edin

    ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, birçok hava yolu firmasının Rusya uçuşlarını iptal ettiğini ve birçok ülkenin de hava sahasını Rus hava yollarına kapattığını belirterek, "ülkeyi acil terkedin" dedi.
    • AA
    • 28.02.2022 - 04:26
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    ABD'nin Moskova Büyükelçiliği: Rusya'yı acilen terk edin

    ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nden, Ukrayna'daki ABD vatandaşlarına uyarı niteliğinde bir açıklama yapıldı.

    "RUSYA'YI BİR AN ÖNCE TERKEDİN"

    ABD'nin Rusya Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Birçok hava yolu firması Rusya uçuşlarını iptal ediyor ve birçok ülke Rus hava yolu şirketlerine hava sahalarını kapatıyor. ABD vatandaşları hala aktif olan ticari seyahat seçeneklerini kullanarak Rusya'dan bir an önce çıkmayı değerlendirmelidir." ifadelerine yer verildi.

    Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının Ukrayna'daki durum nedeniyle Rusya'ya yönelik seyahat uyarısın "4. Seviye: Seyahat Etmeyin" seviyesine çıkardığı anımsatıldı.

    ABD nin Moskova Büyükelçiliği: Rusya yı acilen terk edin #1


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