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ABD'nin Moskova Büyükelçiliği: Rusya'yı acilen terk edin

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği: Rusya'yı acilen terk edin

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, birçok hava yolu firmasının Rusya uçuşlarını iptal ettiğini ve birçok ülkenin de hava sahasını Rus hava yollarına kapattığını belirterek, "ülkeyi acil terkedin" dedi.