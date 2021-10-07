ABD'nin muharebe güçleri Irak'tan ayrılmaya başladı

ABD'nin Afganistan'dan tamamen çekilmesi Taliban'ın ülkeye hakim olmasıyla sonuçlanmış ve uluslararası bir kaosa yol açmıştı.

Bu kapsamda ABD'nin deniz aşırı üslerinden çekilme politikası devam ediyor.

Irak'ın resmi ajansı İNA'nın haberine göre, Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin Askeri Sözcüsü Yahya Resul, yazılı bir açıklama yayınladı.

MUHAREBE GÜÇLERİ AYRILMAYA BAŞLADI

Resul, ABD'nin muharebe güçlerinin ülkeden çekilmeye başladığını ve geri çekilme sürecinin 31 Aralık'a kadar tamamlanması çabalarının sürdüğünü belirtti.

Çekilmenin, Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığı ile uluslararası koalisyon güçleri arasında, iki tarafın birbiriyle istihbarat bilgisi, eğitim, silah ve teçhizat alışverişini sürdürmesini içeren plana göre gerçekleşmekte olduğunu ifade eden Resul, bazı ABD'li danışmanların Irak'taki kamplarda kalmaya devam edeceğine işaret etti.

17 EYLÜL'DE ANLAŞMA YAPILMIŞTI

Resul, Irak silahlı kuvvetlerine teçhizat, savaş araçları ve silahların ulaştırılması ve uluslararası koalisyon uçaklarının farklı bölgelerde terör örgütü DEAŞ'ı hedef almak için kullanılması konusunda ABD ile koordinasyonda bulunduğunu aktardı.

Irak, 17 Eylül'de Enbar ve Erbil vilayetlerindeki muharebe güçlerini azaltma konusunda ABD ile anlaştıklarını açıklamıştı.