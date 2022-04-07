Petrol
101.73
-0.05%
Euro
16.06
0.14%
Dolar
14.72
0.12%
Altın
910.64
0.00%
Borsa
2316
-0.43%
Bitcoin
647.525
-4.83%
BTXN Coin
31.46
-0.28%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Açık 8 C

    ABD'nin Oklahoma eyaletinde kürtaj yasaklandı

    ABD'nin Oklahoma eyaletinde, kürtajı yasaklayan tartışmalı yasa tasarısı büyük çoğunlukla onaylandı.
    • AA
    • 07.04.2022 - 00:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'nin Oklahoma eyaletinde kürtaj yasaklandı

    Oklahoma'da Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu eyalet meclisi, hayati durumlar dışında kürtajı tamamen yasaklayan tasarıyı 14'e karşı 70 oyla kabul etti.

    Uygulamayan tıp uzmanlarına para cezası var

    Tasarının onayı, "tıbbi acil vakalarda hamile bir kadının hayatını kurtarabileceği" durumlar dışında, kadınların kürtaj seçimini engelleyen bir uygulamanın önünü açarken aleyhte hareket edecek tıp uzmanları 100 bin dolar para cezasıyla ve 10 yıl hapisle yargılanabilecek.

    Bebeklerin yaşam hakkının engellenmemesi gerektiği düşüncesiyle hazırlanan tasarı, meclisin onaylaması durumunda daha önceden taahhütte bulunan Vali Kevin Stitt'in imzalaması sonrasında tamamen yasalaşmış olacak.

    ABD nin Oklahoma eyaletinde kürtaj yasaklandı #1

    Tasarı eleştirildi

    Oklahoma Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği Direktörü Tamya Cox-Toure yaptığı açıklamada, tasarıyı bireysel haklar bağlamında eleştirirken "İnsanlar kürtaj da dahil olmak üzere ihtiyaç duydukları temel sağlık hizmetlerine erişebilmeli." ifadesine yer verdi.

    Karar, civardaki eyaletleri teşvik edebilir

    Kararın, on milyonlarca kadın için kürtaj hizmetlerini kesebileceği ve yaklaşık 20 civarında eyalette benzer kararların alınmasına örnek teşkil edebileceği öngörüldü.

    Texas eyaletinde 1 Eylül 2021'den itibaren geçerli olan kürtaj yasağı sonrası ilk bir aylık süreçte kürtaj operasyonlarının yüzde 60 düştüğü, kürtaj olmak isteyen kadınların bu sağlık hizmetini almak için komşu eyalet Oklahoma'ya yolculuk etmek zorunda kaldığı belirtilmişti.

    ABD nin Oklahoma eyaletinde kürtaj yasaklandı #2


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul minibüs ücretleri kaç TL 2022?
    Gündem

    İstanbul minibüs ücretleri kaç TL 2022?

    2022'nin ilk 3 ayında 708 bin 523 gayrimenkul satıldı
    Emlak

    2022'nin ilk 3 ayında 708 bin 523 gayrimenkul satıldı

    Türkiye'den Ukrayna'da katliamlara tepki
    Gündem

    Türkiye'den Ukrayna'da katliamlara tepki

    Görüş Bildir