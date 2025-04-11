ABD'nin özel temsilcisi Witkoff, Rusya'da: Putin ile görüşecek

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ABD ve Rusya arasındaki diplomasi hareketliliği sürüyor.

Ukrayna-Rusya savaşı ve iki ülke ilişkilerini değerlendirmek için 10 Nisan'da İstanbul'da bir araya gelen ABD ve Rusya heyetlerinin görüşmesi, yaklaşık üç saat boyunca yüksek güvenlik önlemleri altında, kapalı kapılar ardında gerçekleşti.

Ardından diplomasi trafiği hız kesmedi; üst düzey müzakereler yeni bir safhaya evrildi.

PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

ABD’nin özel temsilcisi Steve Witkoff, Rusya'ya gitti.

Witkoff'un, ziyareti sırasında Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşeceği öğrenildi.

Görüşmede, özellikle Ukrayna’da ateşkes, Karadeniz’deki seyrüsefer güvenliği, enerji kaynaklarının paylaşımı ve ikili ilişkilerin normalleşmesi gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Ayrıca Witkoff’un, Orta Doğu’daki gelişmeler ve küresel enerji piyasaları üzerine de Putin’le fikir alışverişinde bulunabileceği öngörülüyor.