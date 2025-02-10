ABD'nin Philadelphia şehrindeki silahlı saldırıda 2 kişi öldü

DHA

ABD'nin Pennsylvania eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde gerçekleşen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybetti.

Saldırıyı güvenlik kameralarından izleyen Philadelphia polisi yerel saatle 03.30 civarında Crescentville semtindeki Claridge Caddesi ve Adams Caddesi kesişim noktasında bir araçta vurulmuş 2 kişiyi buldu.

KURŞUN YAĞDIRMIŞLAR

Sağlık görevlileri her 2 kişinin de olay yerinde ölü bulunduğunu kaydetti.

Polis yetkilileri saldırıda en az iki ayrı yarı otomatik silahtan 40'tan fazla kurşun çıktığını ve bu kurşunların en az 20'sinin araca isabet ettiğini açıkladı.