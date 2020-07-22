ABD'nin Portland kenti, savaş alanına döndü

Kentin belediye başkanı ve valisi, göstericilere müdahale için güvenlik güçlerinin gönderilmesine tepki gösterdi.

ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddetiyle öldürülen George Floyd için protestolar Oregon eyaletinin Portland kentinde devam ediyor.

Washington yönetimi, kentte mayıs ayından bu yana devam eden gösterilere müdahale için bölgeye polis ve asker gücü gönderdi.

MAHKEME BİNASINA SALDIRDILAR

Göstericiler, federal mahkeme binası önündeki barikatları aşarak, binanın girişini ateşe verdi.

Mahkeme binası içerisindeki güvenlik güçleri, protestoculara göz yaşartıcı gaz ile müdahale ederken, bölgede tansiyon yükseldi.

ABD'nin Portland kentinde ortalık karıştı VİDEO

KORUYUCU KASKLAR, SOPALAR...

Yüzlerce protestocu olay mahallinde bir araya geldi. Çok sayıda protestocunun koruyucu kasklar, gaz maskeleri, şemsiye ve sopalar taşıdığı belirtildi.

Federal güvenlik güçleri, bina içerisinden çıkarak protestocuları dağıttı.

"ASKER İSTEMEDİK"

Portland Belediye Başkanı Ted Wheeler, güvenlik güçlerini göstericilere karşı "tacizkar taktikler izlemekle" suçladı. Wheeler, "Burada istenmiyorlar. Biz asker gönderilmesini istemedik. Gerçek şu ki, gitmelerini istiyoruz." dedi.

Wheeler ile aynı görüşte olan Vali Kate Brown da güvenlik güçlerinin Portland'a gönderilmesi için "Donald Trump yönetimince sahnelenen bir siyasi tiyatro" ifadesini kullandı.

"GERİLİMİ TIRMANDIRMIYORUZ"

ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf, Fox News kanalına yaptığı açıklamada Ted Wheeler'in, federal güvenlik güçlerinin kentteki şiddeti tırmandırdığı iddiasını "tamamen sorumsuz bir yorum" olarak niteleyerek, "Gerilimi tırmandırmıyoruz, federal binaları koruyoruz." ifadesini kullandı.

BEYAZ SARAY: ANARŞİ KABUL EDİLEMEZ

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, düzenlediği basın toplantısında Oregon eyaletine bağlı Portland kentindeki şiddet olaylarına dikkati çekti.

Oregon Valisi Kate Brown ve Portland Belediye Başkanı Ted Wheeler'ın Demokrat olduğuna işaret eden McEnany, "Hiçbir şekilde, Portland'daki şiddet, kaos ve anarşi kabul edilemez ancak Başkan Donald Trump, kanun ve nizamı sağlamaya çalışırken, Demokratlar, siyaseti barışın üzerinde tutmaya devam ediyor." eleştirisinde bulundu.

"TRUMP, ŞİDDETE GEÇİŞ VERMEYECEK"

McEnany Vali Brown ve Belediye Başkanı Wheeler'ın, Trump'ın şehre düzenin sağlanması için federal güvenlik güçlerini göndermesini eleştirmelerine de tepki göstererek, "Başkan Trump, şiddete geçiş vermeyecektir. Demokrat vali ve belediye başkanları şehirlerinin kontrolünü kaybettiklerini kabullenmek istemiyor. Portland'da şiddetin dozunu gittikçe artıran iyi organize olmuş bir güruh var." değerlendirmesinde bulundu.

New York ve Chicago gibi kentlerde de şiddetin son dönemde ciddi şekilde arttığına işaret eden McEnany, buradaki eyalet ve kent yönetimlerini de federal hükümet ile iş birliği yapmaya çağırdı.