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    ABD'nin Rusya Büyükelçisi Sullivan emekli oldu

    ABD'nin Moskova Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Büyükelçi John Sullivan'ın görevinden ve Moskova'dan ayrıldığı duyuruldu.
    • 04.09.2022 - 21:20
    • Güncelleme : 04.09.2022 - 21:24
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    ABD'nin Rusya Büyükelçisi Sullivan emekli oldu

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna'nın en büyük Batı desteğini sağlayan ABD ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ın görev süresi doldu.

    ABD'nin Moskova Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "ABD'nin Rusya Büyükelçisi John J. Sullivan, ABD elçisi olarak görev süresini tamamladı ve bugün Moskova'dan ayrıldı" denildi.

    Göreve 2019'da atandı

    Açıklamada, "Büyükelçi Sullivan, Aralık 2019'da göreve atandı ve yaklaşık 3 yıldır Büyükelçi olarak hizmet verdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak hizmeti, Adalet, Savunma ve Ticaret Bakanlıklarındaki üst düzey pozisyonları da dahil olmak üzere, 40 yılı aşkın süredir çalıştığı kamu hizmetindeki kariyerinden emekli olacak" ifadeleri yer aldı.

    Açıklamada, Sullivan'ın yerine ABD Başkanı Joe Biden tarafından yeni bir atama yapılana kadar, Rusya Misyonu Başkan Yardımcısı Elizabeth Rood'un Moskova'daki en yüksek ABD diplomatı olacağını belirtti.

    Hem Trump hem Biden döneminde görev yaptı

    Eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından Rusya Büyükelçisi olarak aday gösterilmesinin ardından Aralık 2019'da Moskova'ya Büyükelçi olarak atanan Sullivan, Trump ve Biden yönetimlerini kapsayan yaklaşık 3 yıldır Rusya Büyükelçisi olarak görev yaptı.

    Öte yandan Sullivan, 30 Ağustos’ta hayatını kaybeden Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov için dün Moskova'da düzenlenen cenaze törenine katılmıştı.

    ABD nin Rusya Büyükelçisi Sullivan emekli oldu #1


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