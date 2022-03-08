Euro
15.89
1.53%
Dolar
14.53
1.13%
Altın
948.16
2.77%
Borsa
2020
1.11%
Bitcoin
569.780
0.99%
BTXN Coin
38.25
0.63%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Çok bulutlu 5 C

    ABD'nin Rusya'dan petrol ithalatını yasaklaması bekleniyor

    Demokrat Senatör Coon, Moskova'ya enerji alanında uygulanması planlanan yaptırımlar hakkında konuştu.
    • REUTERS
    • 08.03.2022 - 17:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'nin Rusya'dan petrol ithalatını yasaklaması bekleniyor

    Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanması, ABD'nin yüksek sesle dile getirilen konular arasında yer alıyor.

    Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Rusya'dan gelen petrole ithalat yasağı getirilmesi konusunda henüz karar vermedik" diyerek, Avrupa ülkeleriyle görüşmelerinin sürdüğünü söylemişti.

    PETROL İTHALATINA YASAK KARARI BEKLENTİSİ

    ABD Başkanı Joe Biden'a yakınlığıyla bilinen Demokrat Senatör Chris Coon, CNN International'a verdiği demeçte, Rusya'dan petrol ithalatına ilişkin yasak kararının bugün veya çarşamba günü açıklanabileceğini söyledi.

    Coon, Rus petrolü, kömürü ve sıvılaştırılmış doğalgaza yaptırım uygulanacağını kaydetti. Söz konusu durumla ilgili bir kaynak da Reuters'ta yaptığı açıklamada, kararın bugün paylaşılabileceğini kaydetti.

    BEYAZ SARAY'IN GÜNDEMİ RUSYA

    Rusya, dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz ihracatçısı konumunda bulunuyor. Moskova yönetimi, Ukrayna'daki savaş nedeniyle küresel mali yaptırımlara maruz kaldı, ancak şimdiye kadar enerji ihracatı bundan muaf tutuldu.

    Beyaz Saray'ın Rusya'ya yönelik ek yaptırımlar kapsamında Rusya'dan petrol ithalatını durdurması bekleniyor.

    BENZİN FİYATLARINDA REKOR

    ABD'de benzin fiyatları, galon başına 4,17 dolara yükselerek rekor kırdı. Ülkede petrol fiyatları üzerinde baskı yaşanıyor.

    ABD nin Rusya dan petrol ithalatını yasaklaması bekleniyor #1

    ABD nin Rusya dan petrol ithalatını yasaklaması bekleniyor #2


    İlginizi Çekebilir

    Kahramanmaraş'ta kadının başına silah dayayan müdüre 8 yıl hapis istemi
    3. Sayfa

    Kahramanmaraş'ta kadının başına silah dayayan müdüre 8 yıl hapis istemi

    22 liraya dayandı! Benzin ve motorin litresi kaç TL? 8 Mart'tan itibaren...
    Gündem

    22 liraya dayandı! Benzin ve motorin litresi kaç TL? 8 Mart'tan itibaren...

    Metaverse yatırımı, geleceğinize yatırım demektir!
    MetaEvren

    Metaverse yatırımı, geleceğinize yatırım demektir!

    Görüş Bildir