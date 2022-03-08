ABD'nin Rusya'dan petrol ithalatını yasaklaması bekleniyor

Demokrat Senatör Coon, Moskova'ya enerji alanında uygulanması planlanan yaptırımlar hakkında konuştu.

Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanması, ABD'nin yüksek sesle dile getirilen konular arasında yer alıyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Rusya'dan gelen petrole ithalat yasağı getirilmesi konusunda henüz karar vermedik" diyerek, Avrupa ülkeleriyle görüşmelerinin sürdüğünü söylemişti.

PETROL İTHALATINA YASAK KARARI BEKLENTİSİ

ABD Başkanı Joe Biden'a yakınlığıyla bilinen Demokrat Senatör Chris Coon, CNN International'a verdiği demeçte, Rusya'dan petrol ithalatına ilişkin yasak kararının bugün veya çarşamba günü açıklanabileceğini söyledi.

Coon, Rus petrolü, kömürü ve sıvılaştırılmış doğalgaza yaptırım uygulanacağını kaydetti. Söz konusu durumla ilgili bir kaynak da Reuters'ta yaptığı açıklamada, kararın bugün paylaşılabileceğini kaydetti.

BEYAZ SARAY'IN GÜNDEMİ RUSYA

Rusya, dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz ihracatçısı konumunda bulunuyor. Moskova yönetimi, Ukrayna'daki savaş nedeniyle küresel mali yaptırımlara maruz kaldı, ancak şimdiye kadar enerji ihracatı bundan muaf tutuldu.

Beyaz Saray'ın Rusya'ya yönelik ek yaptırımlar kapsamında Rusya'dan petrol ithalatını durdurması bekleniyor.

BENZİN FİYATLARINDA REKOR

ABD'de benzin fiyatları, galon başına 4,17 dolara yükselerek rekor kırdı. Ülkede petrol fiyatları üzerinde baskı yaşanıyor.