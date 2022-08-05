ABD’nin Smith Adası açıklarında meydana gelen hortum birçok ev ve tekneye zarar verdi.

ABD’nin Maryland eyaletine bağlı Chesapeake Körfezi'nde yer alan Smith Adası açıklarında hortum meydana geldi.

Ev ve teknelere zarar verdi

Meteorolog Rich Wirdzek'in sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde deniz üzerinde meydana gelen hortumun çevredeki ev ve teknelere zarar verdiği görüldü.

İHA'nın haberine göre, hortum nedeniyle bölge halkı büyük panik yaşarken, olayda can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

ABD’nin Smith Adası'nda hortum VİDEO