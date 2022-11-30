ABD'nin, Suriye'deki diplomatlarını tahliye ettiği öne sürüldü

ABD'nin, Suriye'deki diplomatlarını tahliye ettiği öne sürüldü

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "Suriye'deki personel hareketlerimiz hakkında konuşamayız" denildi. Dışişleri ise iddiaları yalanlamadı.

Türkiye, son dönemdeki terör saldırılarının ardından Suriye'nin kuzeyinde belirlediği teröristlere ait hedefleri yerle bir etmeyi sürdürüyor.

Batı'dan "endişeliyiz" şeklinde açıklamalar yapılırken, ABD ile ilgili dikkat çeken bir iddia gün yüzüne çıktı.

Suriye'de Amerikalı personelle ilgili Erbil iddiası

ABD'nin, Suriye'nin kuzey ve doğusundaki diplomatlar dahil sivil personelini Erbil'e çektiği öne sürüldü.

Söz konusu ülkenin, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından PKK/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar dolayısıyla, Suriye'de SDG ismini kullanan PKK/YPG ile devriye sayılarını azalttığı belirtiliyor.

"Hareketlerimiz hakkında konuşamayız"

Aynı zamanda Amerikalı sivil personelin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil’e çekildiği konuşuluyor.

AA'nın haberine göre, CENTCOM, "Suriye'deki personel hareketlerimiz hakkında konuşamayız, bunu yapmak güçlerimizi tehlikeye atar." yanıtını verdi.

Dışişleri iddiaları yalanlamadı

Diğer taraftan ABD Dışişleri Bakanlığı iddiaları doğrulamadı ancak verilen yazılı yanıtta, benzer sorular aldıklarını kaydederek daha önce yaptıkları gerilimi düşürme çağrısını yineledi.

Israrlı sorular üzerine Dışişleri yetkilileri iddiaları yalanlamazken, geçen hafta yapılan açıklamanın ötesinde bir yorum yapmayacaklarını kaydetti.