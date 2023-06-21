ABD'nin Ukrayna hatası: Yardımlar, 6,2 milyar dolar fazladan hesaplandı Pentagon, Kiev'e askeri yardım hesaplanırken fazladan miktarın ortaya çıktığını açıkladı.

AA

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna konusunda hesap hatası yaptı.

Bu durum, Pentagon'dan yapılan açıklamada ortaya çıktı.

ABD’nin Ukrayna’ya yaptığı 2 senelik silah ve teçhizat yardımlarının değerinin olduğundan 6,2 milyar dolar daha fazla hesaplandığı belirtildi.

Fazladan hesaplama yapıldı

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, bu durumun ABD yönetiminin Kongre'den ek fon istemesine gerek kalmadan Ukrayna’ya daha fazla askeri yardım yapılmasını sağlayacağını ifade etti.

Singh, Pentagon'un 2023 ve 2022 mali yıllarında, Ukrayna’ya gönderilen ekipmanın mali değerini 2022'de 2,6 milyar dolar, 2023'te 3,6 milyar dolar fazla hesapladığını kaydetti.

Aksamaya yol açmayacak

Sözcü Yardımcısı Singh, bu hesap hatalarının, Ukrayna’ya yardım için ayrılan bütçenin planlamasında herhangi bir aksamaya neden olmayacağının altını çizdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 14 Haziran'da açıkladığı verilere göre, ABD, Ocak 2021'den bu yana Ukrayna’ya hava savunma sistemleri, tanksavar mühimmatları ve kamikaze drone'ları da kapsayan toplam 42 milyar dolar askeri yardımda bulundu.