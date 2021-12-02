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    ABD'nin Yeni Zelanda Büyükelçisi, kovboy çizmesi giydi

    Biden'ın görevlendirdiği isim, dikkat çeken tarzıyla gazetecilere açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2021 - 10:17
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    ABD'nin Yeni Zelanda Büyükelçisi, kovboy çizmesi giydi

    ABD Başkanı Joe Biden'ın Yeni Zelanda Büyükelçisi olarak atadığı Tom Udall, görev yerinde basının karşısına sıradışı bir tarzla çıktı.

    Udall, "Bir Pasifik ülkesi olan Amerika, Hint Pasifik bölgesinin kurallara dayalı bir düzen olduğundan emin olmak için müttefiklerine bağlıdır." dedi.

    KOVBOY ÇİZMELERİYLE BASININ KARŞISINA ÇIKTI

    Biden'ın uzun süredir arkadaşı olan Udall, gazetecilere kovboy çizmeleri ve turkuvaz renkteki taş kolyesiyle açıklama yaptı. NZ Herald gazetesi, Udall'ın fotoğraflarına yer verdi.

    Tartışmalara yol açan Aukus anlaşmasına değinen Udall, "Bence kimsenin dışlanmadığını söylemek adil olur." ifadesini kullandı.

    ABD nin Yeni Zelanda Büyükelçisi, kovboy çizmesi giydi #1

    ABD nin Yeni Zelanda Büyükelçisi, kovboy çizmesi giydi #2

    ABD nin Yeni Zelanda Büyükelçisi, kovboy çizmesi giydi #3

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