ABD'nin Yeni Zelanda Büyükelçisi, kovboy çizmesi giydi

Biden'ın görevlendirdiği isim, dikkat çeken tarzıyla gazetecilere açıklama yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Yeni Zelanda Büyükelçisi olarak atadığı Tom Udall, görev yerinde basının karşısına sıradışı bir tarzla çıktı.

Udall, "Bir Pasifik ülkesi olan Amerika, Hint Pasifik bölgesinin kurallara dayalı bir düzen olduğundan emin olmak için müttefiklerine bağlıdır." dedi.

KOVBOY ÇİZMELERİYLE BASININ KARŞISINA ÇIKTI

Biden'ın uzun süredir arkadaşı olan Udall, gazetecilere kovboy çizmeleri ve turkuvaz renkteki taş kolyesiyle açıklama yaptı. NZ Herald gazetesi, Udall'ın fotoğraflarına yer verdi.

Tartışmalara yol açan Aukus anlaşmasına değinen Udall, "Bence kimsenin dışlanmadığını söylemek adil olur." ifadesini kullandı.