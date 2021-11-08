ABD'nin Yunanistan'a yapacağı askeri sevkiyatın ayrıntıları belli oldu

Yunan basını, 120'den fazla helikopter ve 1000 askeri aracın Dedeağaç'a gönderileceğini duyurdu.

ABD, Yunanistan'a tarihinin en büyük askeri sevkiyatını gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Sevkiyat kapsamında çok sayıda askeri araç ile personel Dedeağaç Limanı'na gönderilecek.

ABD'DEN DEDEAĞAÇ'A ASKERİ YIĞINAK

ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, daha önce yaptığı açıklamada, "Dedeağaç'a bugüne dek hiç getirmediğimiz kadar çok sayıda uçak ve helikopter ulaşacak." ifadesini kullanmıştı.

SEVKİYATIN DETAYLARI

Yunan basını, söz konusu sevkiyatın ayrıntılarını paylaştı. Buna göre 120'den fazla helikopter ve her türden 1000 askeri araç Yunanistan'a sevk edilecek.

Proto Thema gazetesi gelişmeyi aktarırken, ABD Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri araçların kasım ayının ortalarında ülkeye varacağını duyurdu. Pame Evro, tarih için 18-20 Kasım'ı işaret etti.

GEREKÇE TATBİKAT

USNS Yuma tipi askeri savaş gemisi tarafından yapılacak sevkiyatın gerekçesi, "tatbikat" olarak açıklandı.

Bu konuda izlenecek güzergahın Dedeağaç'tan başlayıp, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Balkanlar ve Orta Avrupa’ya uzanacağı belirtiliyor.

Büyükelçi Pyatt'ın da 2 ya da 3 Aralık tarihinde Dedeağaç'ı ziyaret edeceği kaydedildi.

ABD helikopterlerinin ilk olarak Dedeağaç Havalimanı'na geleceği, sonrasında limana doğru hareket edeceği bilgisi paylaşıldı.

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