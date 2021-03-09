Abdulhamid Dibeybe: Doğu Akdeniz'deki gaz yatakları hakkından iyi bir pay kazandık

Libya Başbakanı Dibeybe: "Libya, Türkiye ile imzaladığı anlaşma sayesinde Doğu Akdeniz'deki gaz yatakları hakkından iyi bir pay kazandı"

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun seçtiği Abdulhamid Dibeybe başbakanlığındaki hükümete güvenoyu oturumu için Sirte kentinde toplanıldı.

Temsilciler Meclisine hükümet programını anlatan Dibeybe, Türkiye ve Libya arasında Kasım 2019'da imzalanan deniz yetki alanlarını sınırlandırma mutabakat muhtırasına değindi.

"LİBYA, TÜRKİYE SAYESİNDE İYİ BİR PAY KAZANDI"

Başbakan Dibeybe, "Libya ve Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki anlaşması ülkemiz çıkarınadır. Libya, Türkiye ile imzaladığı anlaşma sayesinde Doğu Akdeniz'deki gaz yatakları hakkından iyi bir pay kazandı." ifadelerini kullandı.

Libya'nın Sirte kentinde toplanan Temsilciler Meclisi, Başbakan Abdulhamid Dibeybe liderliğindeki Ulusal Birlik Hükümeti için güven oylamasına dün başlamış ancak oturum tamamlanmayınca süre bir gün uzatılmıştı.

DİBEYBE, SAVUNMA BAKANLIĞINI GEÇİCİ OLARAK ÜSTLENECEK

Dibeybe, bugünkü konuşmasında, tüm tarafların Savunma Bakanlığını talep ettiğini belirterek, "Yeniden bir savaşa izin veremeyiz. Savaş durmalı." demişti.

Kabinesinde 26 bakan bulunduğunu aktaran Dibeybe, kabinesinin, Dışişleri Bakanı da aralarında olmak üzere yüzde 15'inin kadınlardan oluştuğunu ve yolsuzluğa izin vermeyeceğini, tüm bakanların mal varlıklarını beyan edeceğini vurgulamıştı.

Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hammuda, Başbakan'ın ilk aşamada Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığını kendisinin üstleneceğini, ileride bu görevlere Başkanlık Konseyi ile istişare halinde bir ismin atanacağı bilgisini paylaşmıştı.

Sirte'de toplanan Tobruk Temsilciler Meclisinin, şubat ayında BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda yapılan seçimlerle göreve gelen Dibeybe'nin açıkladığı hükümetin tamamına tek seferde güvenoyu vermesi bekleniyor.