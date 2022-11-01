Abdulmecid Tebbun: Sömürgeci Fransa'ya karşı zafere ulaştık

8 yıl süren bağımsızlık mücadelesinde ağır bedeller ödeyen Cezayir'in lideri, elde edilen zafere vurgu yaptı. Tebbun, "Yeryüzünü ateşe veren sömürgenin çabaları boşa çıktı" dedi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ülke halkının geçmişte Fransız sömürgecilere karşı verdiği mücadeleden bahsetti.

Tebbun, 1 Kasım 1954'te başlayan Kurtuluş Devrimi adı verilen bağımsızlık mücadelesinin 68. yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Cezayir halkının orantısız bir güçle sömürgeye karşı amansız bir mücadele verdiğine vurgu yapan Tebbun, şöyle dedi:

"Sömürgeci Fransa’nın tüm zulümlerine karşı zafere ulaştılar"

"Cezayirli devrimciler, sömürgeci Fransa’nın tüm zulümlerine karşı zafere ulaştı. Devrimciler, yeryüzünü adeta ateşe veren, zulümde çılgınlaşan sömürgenin tüm çabalarını boşa çıkarttı. 7 yıldan fazla süren bu süreçte ya şehitlik elde ederek ya da fedakârca bir mücadele ile özgürlük ve haysiyet değerlerine sahip çıktılar."

Tebbun, halkı kutlayarak Cezayir’in özgürlük ve bağımsızlık bayrağının göklerde dalgalanmasının, büyük dramlar sonucunda gerçekleştiğine dikkati çekti.

Şehit Makamı’nda tören düzenlendi

Cezayir resmi haber ajansı APS’ye göre, Cumhurbaşkanı Tebbun ile beraberindeki heyet, başkentteki “Şehit Makamı”nda düzenlenen anma törenine katıldı.

Tebbun, burada saygı duruşunda bulunup, hayatını kaybedenlerin anısına Fatiha okudu.

Fransa'nın sömürge dönemi suçları: Kara leke

Fransa'nın Afrika kıtasındaki sömürgeci tarihinin en güncel ve en kanlı örneğini teşkil eden Cezayir, 1954'te bağımsızlık mücadelesine başladı.

Cezayir, 8 yıl süren bağımsızlık mücadelesiyle bu uğurda en ağır bedel ödeyen ülkelerden biri kabul edilirken, yaşanan büyük acılar, Fransa'nın Afrika'dan çekilirken bıraktığı "kara leke" olarak tarihe yazıldı.

Ülkede yıllar süren insanlık dışı savaşta yaklaşık 1,5 milyon Cezayirli hayatını kaybetti, milyonlarca insan yerinden oldu.

Fransız güçlerin Cezayir işgali

AA'nın haberine göre, Fransa’nın Cezayir'deki sömürgesi 5 Temmuz 1962'de, 132 yıl süren bir işgalin ardından son buldu.

Cezayir makamlarına göre, Fransız sömürgesi ülkenin servetini yağmalaması ve ulusal kimliğini yok etme girişimlerinin yanı sıra arkasında sömürge boyunca 5 milyondan fazla şehit bıraktı.

Fransız sömürgeciliğinin Cezayir'deki suç dosyası, iki ülke arasındaki ilişkileri on yıllardır etkileyen en önemli konuların başında geliyor.

Cezayir, ilişkilerin tamamen normalleşmesini bu sorunun çözümüne bağlarken, Fransa sorunu görmezden gelmeye devam ediyor.