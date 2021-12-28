ABD'ye 1450 Afgan çocuk, aileleri olmadan tahliye edildi

Afganistan'dan ABD'ye gelen Afganlar arasında ailesi olmadan tahliye edilen yaklaşık 1450 çocuk yer alıyor.

Taliban'ın geçen ağustos ayında Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından 100 binden fazla Afgan vatandaşı ABD'ye tahliye edildi.

1450 ÇOCUK, AİLESİ OLMADAN ABD'YE TAŞINDI

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı verilerine göre, yaklaşık 1450 çocuk ise aileleri olmadan bu ülkeye geldi.

250 ÇOCUK DEVLET GÖZETİMİNDE

Yetkililer, tahliye edilen çocukların bir kısmının sponsorlarla ve ABD'deki diğer akrabaları ile yaşadığını, yaklaşık 250 çocuğun ise hala devlet gözetiminde olduğunu belirtti.

Tahliye edilen çocukların aileleri ile bir araya gelip gelemeyeceği ise belirsizliğini koruyor.​​​​​​​

KAOS VE TERÖR, AİLELERİNDEN AYIRDI

Çocukların bir kısmı kaos ortamında yapılan tahliyeler sırasında ailelerinden ayrılmış, bazı aileler ise Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına yönelik terör saldırısında hayatını kaybetmişti.