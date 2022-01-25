Euro
15.2565
-0.29%
Dolar
13.5302
0.17%
Altın
800.8190
0.04%
Borsa
1936
1.33%
Bitcoin
500.500
9.13%
BTXN Coin
30.63
5.07%
1ºC
İstanbul
Çok bulutlu 1 C

    ABD'ye ait F-35 düştü: 7 yaralı

    Tatbikat esnasında uçak gemisine inmeyi deneyen F-35, kaza yaptı. Kendini uçaktan fırlatmayı başaran pilot sağ kurtarılırken, 7 personel yaralandı.
    • İHA
    • 25.01.2022 - 14:41
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 15:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'ye ait F-35 düştü: 7 yaralı

    Güney Çin Denizi'nde bulunan ABD donanmasına ait USS Carl Vinson uçak gemisinde, askeri tatbikat sırasında facianın eşiğinden dönüldü.

    ABD'ye ait F-35 savaş uçağı, uçak gemisine inmeye çalıştığı sırada düştü.

    PİLOT SAĞ KURTARILDI

    ABD Pasifik Filosu Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, olayın güvertede yaşandığı, kendini güvenli bir şekilde fırlatmayı başaran pilotun yakındaki sularda sağ olarak kurtarıldığı belirtildi.

    7 DENİZCİ YARALANDI

    Kaza hakkında detaylı bilgi paylaşılmazken, güvertede yaralanan 7 denizciden üçünün Filipinler’in Manila kentindeki bir tıbbi tesise gönderildiği ve durumlarının stabil olduğu bildirildi. Dört denizcinin tedavisinin ise gemide yapıldığı ifade edildi. Uçağın gövdesnin nereye düştüğü ise açıklanmadı.

    ABD ye ait F-35 düştü: 7 yaralı #1


    Görüş Bildir