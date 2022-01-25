ABD'ye ait F-35 düştü: 7 yaralı

Tatbikat esnasında uçak gemisine inmeyi deneyen F-35, kaza yaptı. Kendini uçaktan fırlatmayı başaran pilot sağ kurtarılırken, 7 personel yaralandı.

Güney Çin Denizi'nde bulunan ABD donanmasına ait USS Carl Vinson uçak gemisinde, askeri tatbikat sırasında facianın eşiğinden dönüldü.

ABD'ye ait F-35 savaş uçağı, uçak gemisine inmeye çalıştığı sırada düştü.

PİLOT SAĞ KURTARILDI

ABD Pasifik Filosu Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, olayın güvertede yaşandığı, kendini güvenli bir şekilde fırlatmayı başaran pilotun yakındaki sularda sağ olarak kurtarıldığı belirtildi.

7 DENİZCİ YARALANDI

Kaza hakkında detaylı bilgi paylaşılmazken, güvertede yaralanan 7 denizciden üçünün Filipinler’in Manila kentindeki bir tıbbi tesise gönderildiği ve durumlarının stabil olduğu bildirildi. Dört denizcinin tedavisinin ise gemide yapıldığı ifade edildi. Uçağın gövdesnin nereye düştüğü ise açıklanmadı.