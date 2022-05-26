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    ABD'ye bebek maması sevkiyatı yapıldı

    Bebek maması krizinin üstesinden gelmek isteyen ABD, çareyi Avrupa'dan tedarikte buldu.
    • 26.05.2022 - 09:54
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 10:27
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    ABD'ye bebek maması sevkiyatı yapıldı

    ABD, son günlerde bebek maması kıtlığıyla konuşuluyor.

    Tedarikteki aksamalar nedeniyle Amerikalı aileler, son aylarda market raflarında bebek maması bulmakta güçlük çekiyor.

    Bebek maması tedariki

    Üreticiler ise tam kapasite çalışmalarına rağmen yoğun talebe yetişemediklerini söylüyor.

    Krizin üstesinden gelmek isteyen ABD, Fly Formula Operasyonu kapsamında Avrupa'dan mama tedarik etti.

    ABD'ye bebek maması sevkiyatı yapıldı VİDEO

    Biden'ın eşi sevkiyatın gerçekleştiği havaalanında

    Avrupa'dan gelen bebek mamaları, Virginia eyaletindeki Washington Dulles Uluslararası Havaalanı'na ulaştı.

    AA'nın aktardığına göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden da sevkiyatın gerçekleştiği havaalanında düzenlenen etkinlikte yer aldı.

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