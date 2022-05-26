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ABD'ye bebek maması sevkiyatı yapıldı
Bebek maması krizinin üstesinden gelmek isteyen ABD, çareyi Avrupa'dan tedarikte buldu.
- 26.05.2022 - 09:54
- Güncelleme : 26.05.2022 - 10:27
ABD, son günlerde bebek maması kıtlığıyla konuşuluyor.
Tedarikteki aksamalar nedeniyle Amerikalı aileler, son aylarda market raflarında bebek maması bulmakta güçlük çekiyor.
Bebek maması tedariki
Üreticiler ise tam kapasite çalışmalarına rağmen yoğun talebe yetişemediklerini söylüyor.
Krizin üstesinden gelmek isteyen ABD, Fly Formula Operasyonu kapsamında Avrupa'dan mama tedarik etti.
ABD'ye bebek maması sevkiyatı yapıldı VİDEO
Biden'ın eşi sevkiyatın gerçekleştiği havaalanında
Avrupa'dan gelen bebek mamaları, Virginia eyaletindeki Washington Dulles Uluslararası Havaalanı'na ulaştı.
AA'nın aktardığına göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden da sevkiyatın gerçekleştiği havaalanında düzenlenen etkinlikte yer aldı.