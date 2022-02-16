ABD'ye geçmek için açlık grevi: Ağızlarını diktiler

İyi yaşam koşulları için ABD'ye geçiş yapmak isteyen düzensiz göçmenler, açlık grevine başvurdu. Ağızlarını dikerek protestoya başlayan göçmenler, pipetle su içebilmek için küçük bir boşluk bıraktı.

Güney Amerika ülkelerindan daha iyi yaşam şartları için yola çıkan göçmenlerin ABD'ye akını devam ediyor.

Meksika'nın Guatemala sınırındaki Chiapas eyaletinin Tapachula kentinde, ABD'ye geçiş izni isteyen düzensiz göçmenler, sıradışı bir yönteme başvurdu.

AÇLIK GREVİ İÇİN AĞIZLARINI DİKTİLER

Ulusal Göç Enstitüsü'nün önünde toplanan göçmenler, seslerini yetkililere duyurabilmek için iğne ve iplik kullanarak ağızlarını dikip açlık grevine başladı.

Dudaklarını dikmek için birbirlerine yardım eden göçmenler, pipetle su içebilmek için ağızlarında bir parça boşluk bıraktı ve kanayan yerlerini alkolle sildi.

"GÖÇMENLERİN İNSAN OLDUKLARINI GÖRMESİNİ UMUYORUZ"

Protestoya katılan aktivistlerden Irineo Mujica, "Göçmenler protesto işareti olarak dudaklarını birbirine dikiyor. Ulusal Göç Enstitüsü'nün göçmenlerin insan olduklarını görmesini umuyoruz" dedi.

"BURADA MAHKUM GİBİYİZ"

Venezuelalı göçmen Yorgelis Rivera ise, "Bunu kızım için yapıyorum. Son birkaç saat içinde hiçbir şey yemedi ve yetkililerden bir çözüm yolu göremiyorum. Burada mahkumlar gibiyiz" ifadelerini kullanarak 1 aydan fazla bir süredir Ulusal Göç Enstitüsü'nden yanıt beklediğini dile getirdi.

SIĞINMA BAŞVURUSU YÜZDE 87 ARTTI

Sınırda izin bekleyen göçmenler, yiyeceklerinin ve paralarının tükendiğini belirterek ABD'ye geçiş izni verilmesini istiyor.

Öte yandan son yıllarda şiddet ve yoksulluktan kaçarak Meksika'ya gelen göçmenlerin sayısı da arttı. Ülkede geçtiğimiz yıl başta Haitililer ve Honduraslılar olmak üzere sığınma başvurusunda bulunanların sayısında yüzde 87 oranında artış yaşandı.