ABD'ye geçmek isteyen göçmenler, çareyi yük trenlerine binmekte buldu Meksika'nın ABD sınırına yakın Ciudad Juarez kentine akın eden göçmenlerin zorlu yolcuğu farklı açılardan kameralara yansıdı. Göçmenleri durdurma konusunda baskı altında olan Biden yönetimi, yeni bir karar aldı.

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AA & Ensonhaber

Güney Amerika ülkelerinden ABD'ye göçmen akını aralıksız devam ediyor

Göçmenler, ABD sınırlarındangeçme umuduyla zorlu ve uzun mesafeleri trenlerle katediyor.

Yük trenleriyle ABD sınırına gidiyorlar

Yüzlerce göçmen, Amerikan sınır devriyesine insani sığınma başvurusunda bulunmak amacıyla yük trenleriyle bölgeye akın ediyor.

ABD'ye geçmeye çalışan ya da geçmeyi başaran göçmenlerin sayıları, son yılların en yüksek seviyelerini görmüş durumda.

Biden tepkilerin odağında

Bu da sınırda yeterli önlem almadığı gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olan Başkan Joe Biden yönetimini, 2024 seçimleri öncesi zorlu bir sınamayla karşı karşıya bıraktı.

ABD'ye giriş yapmaya çalışanların önemli bir bölümünü Kübalıların oluşturduğu belirtiliyor.

Göçmenleri taşıyan kamyon kaza yaptı: 10 ölü

Kara yoluyla yapılan seyahatlerde zaman zaman kaza görüntüleri ortaya çıkıyor. Kasasında Kübalı göçmenleri taşıyan bir kamyonun kaza yapması sonucu 10 kadın hayatını kaybetti.

"Riski göze aldık"

Öte yandan, trenle Ciudad Juarez giden ve yüzlerce Meksika polisi ve göçmen bürosu görevlisini geçmeyi başaran Venezuelalı bir göçmen, "Riski göze aldık ve Rio Grande'yi geçtik. Buradaki dikenli telleri de geçmeliyiz." dedi.

Söz konusu göçmen, Amerikalıların diğer taraftan geçişe izin vermesini beklemek zorunda olduklarını söyledi.

20 kilometrelik kamyon kuyruğu

Ayrıca, göçmen kaynaklı gecikmeler nedeniyle kamyonlar, ABD-Meksika sınırında durmak zorunda kaldı. Bu da maliyetlerin artmasına yol açıyor.

Meksika'dan ABD'ye geçmeye çalışan kamyonlar, rekor göçle ilgili gecikmeler sebebiyle kilometrelerce kuyrukta bekledi.

Göçteki artış nedeniyle ABD'li yetkililerin geçişleri kapatması ve ilave güvenlik kontrolleri uygulaması sonrasında binlerce kamyon mahsur kaldı.

Yerel basında kamyon kuyruğunun 20 kilometreye kadar uzadığı belirtildi.

Denetim endişesi: 1,5 milyar dolardan fazla mal engelleniyor

Bir otomobil taşımacılığı grubundan yapılan açıklamada, Teksas'ın Meksika sınırından geçen kamyonlara yönelik denetimlerinden "derin endişe" duyulduğu belirtildi.

Bu denetimlerin 1,5 milyar dolardan fazla malın ABD'ye girmesini engellediğine dikkat çekildi.

Biden'dan sınıra duvar inşası kararı

Biden yönetimi, artan sayıdaki göçü durdurmak amacıyla Meksika ile sınırı olan Teksas'ın güneyindeki sınır duvarının bir bölümünü inşa etmeye karar verdi.

Yetkililerin çok sayıda geçiş olduğunu bildirdiği Starr County'de, Meksika sınırı boyunca yaklaşık 32 kilometrelik duvar yapılacak.

Geri adım attı

BBC'nin aktardığına göre, sınır duvarı inşa etmek, Donald Trump'ın başkan olduğu dönemde imzaladığı bir karardı ancak Demokratlar buna şiddetle karşı çıkıyordu.

Joe Biden, 2020'de, seçildiği takdirde "bir duvar daha inşa etmeyeceğine" söz vermişti.

245 binden fazla geçiş yapıldı

Yasa dışı sınır geçişlerinin sayısının artması, konuyu ABD Başkanı Biden açısından hassas bir mesele haline getirdi.

Hükümet verilerine göre, bu yıl yalnızca Rio Grande Vadisi bölgesinde 245 binden fazla geçiş yapıldı. Eylül ayında ise sayının rekor seviyeleri göreceği tahmin ediliyor.

ABD şehirleri göç baskısı altında

ABD'nin birçok şehri ise göçmen akının gerilimini hissettiklerini söylüyor.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, geçen yıldan bu yana 100 binden fazla yeni gelen göçmenin barınma maliyetinin önümüzdeki üç yıl içinde 12 milyar dolara çıkacağına ilişkin öngörüsünü paylaştı.

Üç ülkeye dikkat çeken ziyaret

Göçmenleri yol çıkmaktan caydırmak üzere mesajlar vermeye hazırlanan ve "Kapasitemiz doldu" diyen Adams, bu hafta Meksika, Kolombiya ve Ekvador'u ziyaret edecek.

Trump, Biden'ı suçladı

Fox News'a konuşan ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Biden'ı katı sınır politikalarını yürürlükten kaldırarak ve yeniden uygulamaya koymak zorunda kalarak krize neden olmakla suçladı.

Trump, "Bizim yaptıklarımızın hepsini şimdi o yapmak zorunda." dedi.

Güvenlik güçleri teyakkuzda

Son verilere göre, ABD Sınır Devriyesi, temmuz ayında 132 bin 648 kişiye kıyasla ağustos ayında güney sınırında 181 bin 59 kişiyi yakaladı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yalnızca geçen hafta günlük 10 bin kişinin sınıra gittiğini kaydetti.