ABD'ye milyonlarca ikinci el ve kirli eldiven ithal edildi

Pandemiye karşı mücadele veren sağlık görevlilerinin ihtiyacını karşılamak üzere sipariş edilen eldivenlerin standartların altında olduğu tespit edildi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele döneminde doktorların eldivenlere artan talebi nedeniyle ABD'ye ciddi miktarda sevkiyat gerçekleştirildi.

Tayland'dan ABD'ye ithal edildiği belirtilen eldivenlerin kullanılamaz halde olduğu belirtildi.

SAHTE VE İKİNCİ EL ELDİVEN SKANDALI

Ülkede ithalat kayıtlarına ve eldivenleri satın alan distribütörlere göre on milyonlarca sahte ve ikinci el nitril eldiven ABD'ye ulaştı. Paketten, kan bulaşmış eldivenlerin de çıktığı kaydedildi."

"BUZDAĞININ GÖRÜNEN KISMI"

Gelişmeyi "Bu sadece buzdağının görünen kısmı" şeklinde aktaran CNN International, ABD ve Tayland'daki yetkililer tarafından soruşturmaların sürdüğünü bildirdi.

"ABD'YE KÖTÜ ÜRÜN GELİYOR"

Uzmanlar, söz konusu sektörde dolandırıcılık olaylarının yaşandığını söylüyor. Douglas Stein, "Muazzam miktarda kötü ürün geliyor." diyerek durumu özetledi.

"FEDERAL YETKİLİLER ANCAK ŞİMDİ ANLAYABİLDİ"

ABD'ye doğru sayısız kirli, ikinci el ve standart altı eldiven akışı olduğunu dile getiren Stein, "Öyle görünüyor ki, federal yetkililer devasa ölçeği ancak şimdi anlamaya başlıyor." dedi.

Şubat ve mart aylarında ABD'li bir şirket, ABD Gümrük ve Sınır Koruma ile Gıda ve İlaç İdaresi'ni Tayland'daki bir şirketten standartların altında ve lekelenmiş eldivenlerle dolu paketler aldığı konusunda uyardı.

Buna rağmen Taylandlı şirket, takip eden aylarda on milyonlarca eldiven daha göndermeyi sürdürdü, bazıları temmuz ayında ABD'ye ulaştı.

2 MİLYON DOLARLIK SİPARİŞ EDEN AMERİKALI ŞİRKET

Miami merkezli iş insanı Tarek Kirschen, geçen yıl Paddy the Room adlı Tayland merkezli şirketten yaklaşık 2 milyon dolarlık eldiven sipariş etti.

Müşterilerden gelen telefonlarda yaşananları aktaran Kirschen, "Üzücü telefonlar geliyor ve 'bizi mahvettiniz' diyerek bağırıp çağırıyorlar." ifadesini kullandı.

"BAZILARI KANLIYDI, GÖZLERİME İNANAMADIM"

Kirschen, Miami'ye ikinci bir konteynerin gelişi sırasında gördüğü ürünlerden şu sözlerle bahsetti:

"Bunlar yeniden kullanılmış eldivenlerdi. Yıkandılar, geri dönüştürüldüler. Bazıları kirliydi ve bazılarında kan lekeleri vardı. Bazılarının üzerinde iki yıl öncesine ait işaretler vardı. Gözlerime inanamadım."