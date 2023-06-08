ABD'ye ulaşan Kanada'daki orman yangınlarının dumanı hayatı olumsuz etkiliyor Tarihinin en sıcak günlerini yaşayan Kanada'da, hala 400 civarında orman yangını aktif olarak devam ediyor. Yangınların dumanı Kanada ve ABD'de hayatı olumsuz etkiliyor. Yangınlardan yükselen dumanlar başta Washington ve New York City olmak üzere, birçok şehri teslim aldı.

AA

ABD'nin kuzey doğu eyaletleri, Kanada'da günlerdir devam eden orman yangınlarından oluşan dumanların etkisi altında…

ABD hükümetine bağlı AirNow sitesi, New York şehri ve civarında hava kalitesi seviyesini turuncu renkten 165 kırmızı renge çıkardı.

Gün boyu puslu havaya sebep olan New York'taki yangın dumanlarının kokusu hissedilirken; yetkililer, özellikle kalp, akciğer ve solunum yollarına bağlı rahatsızlığı olanları dışarı çıkmama konusunda uyarıyor.

"Benzeri görülmemiş olay"

New York Belediye Başkanı Eric Adams, Kanada'daki "korkunç" orman yangınlarından çıkan dumanın kenti sarması nedeniyle "benzeri görülmemiş bir olay"ın ortasında kaldıkları konusunda uyarılarda bulundu.

Adams, özellikle solunum yollarına bağlı rahatsızlığı bulunanların evde kalmalarını önererek, dış aktivitelerin “çok sağlıksız” olduğunu söyledi.

New Yorklularının sağlıklarını koruma konusunda gerekli tedbirleri almalarını isteyen Adams, devlet okullarında sınıf dışındaki aktivitelerin de hava kalitesi nedeniyle yapılamayacağını belirtti.

Uçuşlar iptal...

Hava kalitesinin düşmesi nedeniyle New Jersey ve başkent Washington D.C. dahil, birçok eyalet ve bölgedeki okullarda da öğrenciler için sınıf dışı aktiviteler iptal edildi.

Birçok uçuş da iptal…

ABD sivil havacılık otoritesi Federal Havacılık Yönetimi (FAA), Kanada'daki orman yangınlarından etkilenen New York kentinde hava trafiğini yavaşlatma kararı aldı.

LaGuardia Havalimanı kalkış-varışlı uçuşlar ertelendi.

Kırmızı alarm

Öte yandan ABD’nin 5 eyaletinde, sıcak, kuru ve istikrarsız hava koşulları nedeniyle orman yangınlarına karşı "kırmızı alarm" uyarısı yapıldı.

Ulusal Meteoroloji Servisinden yapılan açıklamada, Pennsylvania’nın bir bölümü de dahil, New Jersey, Michigan, Washington ve Alaska eyaletlerinin yerel saat ile 22.00'ye kadar orman yangını uyarısı altında kalacağı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu eyaletlerde, yıldırım düşmesi de dahil, yüksek sıcaklıklara sahip kuru ve dengesiz hava olaylarının orman yangınlarına neden olabileceğine işaret edildi.

'Aman izmarit atmayın'

Vatandaşlardan orman yangınına yol açabilecek faaliyetlere karşı dikkatli olmaları istenen açıklamada, "Kamp, açık hava ızgaraları, sigara malzemeleri, motorlu testereler ve arazi araçlarının tümü, kıvılcım çıkarma, tehlikeli ve yıkıcı bir yangını tutuşturma potansiyeline sahiptir." denildi.

Kanada genelinde hala 400 civarında orman yangını aktif olarak devam ederken, buna bağlı olarak 26 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Astım ve bronşiti tetikliyor

Orman yangınlarının atmosfere önemli derecede kirletici saldığı ve yangınlarından çıkan dumanın, akciğerlere girerek astım ve bronşit gibi sağlık sorunlarına neden olan PM2.5 adı verilen ince parçacıklı madde içerdiği ifade ediliyor.

AirNow’ın derecelendirmesine göre 0-50 arası hava kalitesi yeşil, 50-100 arası sarı, 100-150 arası turuncu, 150 ve üzeri ise sağlık için tehlikeli anlamında kırmızı ve mor renklerle sembolize ediliyor.