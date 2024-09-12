ABD'yi Francine Kasırgası vurdu: Louisiana karanlığa gömüldü Louisiana eyaletini vuran Francine Kasırgası nedeniyle enerji hatlarında yaşanan sorun nedeniyle 380 bin ev elektriksiz kaldı.

İHA

ABD yine kasırgalara teslim...

Louisiana eyaletini Francine Kasırgası vurdu.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) tarafından yapılan açıklamada, kasırganın dün yerel saatle 17.00'de Morgan kentinde kategori 2 seviyesinde karaya ulaştığı ifade edildi.

EVLERİN ÇATILARI UÇTU

Kentte saatte 155 kilometre hızla etkili olan şiddetli rüzgarlar nedeniyle evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi, maddi hasar oluştu. Kasırganın yol açtığı şiddetli yağışlar sokak ve caddeleri sular altında bıraktı.

New Orleans kentinin 6-8 inç yağış almasının ardından kentte ani sel nedeniyle teyakkuza geçildi.

380 BİN EV ELEKTRİKSİZ KALDI

Louisiana ve komşu Mississippi eyaletinde yetkililer acil durum ilan ederek eyalet sakinlerine dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Louisiana Valisi Jeff Landry düzenlediği basın toplantısında, eyalette yaşayanlara yola çıkmamaları, evlerinde kalmaları ve yer değiştirmemeleri çağrısı yaptı.

Bugün sabah saatleri itibarıyla Louisiana eyaletinde 380 binden fazla ev ve iş yerinde elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi.

New Orleans havaalanındaki tüm uçuşlar iptal edilirken, polis açıklamasına göre Lafourche bölgesinde su basan evlerde mahsur kalan 26 kişi kurtarıldı.

Francine Kasırgası, gece saatlerine doğru etkisini azaltarak tropikal fırtınaya dönüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)