ABD'yi sarsan iddia: Bill Clinton, Epstein davasıyla bağlantılı Eski ABD Başkanı Clinton'ın, 200 isim arasında yer aldığı belirtildi. Clinton'ın, Epstein ile bağlarına dikkat çekilirken, açıklanacak listede bir isim daha göze çarpıyor.

AA

Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein davasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismardan suçlu bulunan Epstein, hapishanedeki hücresinde ölü bulunmuştu.

Epstein olayıyla ilgili önde gelen bazı isimlerin adının açıklanacağı konuşuluyor.

200 kişinin ismi açıklanacak

Davayla bağlantılı ve aralarında eski ABD Başkanı Bill Clinton ve İngiltere Kralı 3. Charles'ın kardeşi Prens Andrew'un da bulunduğu iddia edilen yaklaşık 200 kişinin isminin kamuoyuyla paylaşılacağı açıklandı.

The Guardian'ın haberine göre, ABD Bölge Hakimi Loretta Preska'nın Epstein davası kapsamında kayıtlarda adı geçen ve bugüne kadar yalnızca "John ve Jane Doe" olarak bilinen yaklaşık 200 ismin gizlenmesinin yasal gerekçesi olmadığına karar vermesinin ardından, isimlerin bugün halka duyurulması bekleniyor.

Clinton ve Prens Andrew ayrıntısı

Fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan Epstein ve ona yardım etmekten suçlu bulunan Ghislaine Maxwell'in davasıyla bağlantılı isimler arasında eski ABD Başkanı Clinton ve Prens Andrew'un da bulunduğu iddia ediliyor.

ABC News'e göre de mahkeme tutanaklarında Clinton'ın ismi, "Doe 36" olarak 50'den fazla sayfada geçiyor.

Epstein'in uçağıyla seyahat etti

Epstein'ın pilotlarından biri tarafından tutulan uçuş kayıtlarında ise Clinton'ın, 2001'de görevden ayrıldıktan sonraki yıllarda Paris, Bangkok ve Brunei gezileri de dahil Epstein'in uçağıyla seyahat ettiği görülüyor.

Hücresinde ölü bulundu

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlarıyla yargılanan Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'in yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

Virginia Giuffre'nin ifadesi

Öte yandan, Epstein'in mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'ta dava açmıştı.

Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)