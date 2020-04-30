ABD'yi tek tweetle dolandıran mühendis

Trump'ın ventilatör üretme çağrısı için attığı tweete cevap veren mühendisle anlaşan New York Eyaleti dolandırıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter üzerinden otomotiv üreticilerine yaptığı ventilatör üretme çağrısından sonra, yönetimin anlaştığı mühandisin dolandırıcı olduğu anlaşıldı.

ABD'de koronavirüs salgınının etkilerinin yükselmeye başladığı günlerde Trump, ülkenin büyük otomotiv firmalarına Twitter'dan ventilatör üretme çağrısı yapmıştı.

"BİRİ BENİ ARASIN"

Başkan Trump'ın Ford ve General Motors'u etiketleyerek attığı, “Ventilatör yapmaya başlayın, hemen” tweetine, Yaron Oren-Pines isimli bir mühendis, “Yoğun bakım ünitesi için ventilatör üretebiliriz. Birisi acilen beni arasın” cevabını vermişti.

69 MİLYON LİRA ÖDEME YAPILDI

ABD merkezli medya kuruluşu BuzzFeed, Twitter'daki bu yazışmalardan 3 gün sonra, New York Eyaleti'nin 1450 solunum cihazı üretmesi için Pines'a 69 milyon dolar ödeme yaptığını ortaya çıkardı.

KORONA GÖREV GÜCÜ ÖNERDİ

BuzzFeed'in haberine göre Eyalet yetkilileri, Oren-Pines ile anlaşma yapılmasının doğrudan Beyaz Saray'ın salgınla mücadele ekibi olan Corona Virüs Görev Gücü tarafından önerildiğini açıkladı.

PARAYI ALDI VENTİLATÖRLER GELMEDİ

Yapılan anlaşmadan sonra, ödenen milyonlarca dolara rağmen ventilatörler yönetime teslim edilmedi.

New York Eyaleti, yapılan araştırmalaradan sonra Yaron Oren-Pines'in cihaz üretme konusunda bilgi sahibi olmadığı belirlendi.

Eyalet, anlaşmayı feshetti ve ödenen parayı geri alabilmek için harekete geçti.

BuzzFeed’in, konuyla ilgili bilgi almak amacıyla aradığı mühendis Oren-Pines, “Ne ben ne de şirketim herhangi bir yorum yapmayacağız” ifadelerini kullandı.

GÖREV GÜCÜ İDDİALARI REDDETTİ

Buzzfeed bu haberi hazırladığı sırada ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence bağlı Beyaz Saray Corona Virüs Görev Gücü bu konuda bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Haberin yayınlanmasının ardından Mike Pence'in sözcüsü Katie Miller, "Beyaz Saray Corona Virüs Görev Gücü'nün bu sözleşmeden asla haberi olmadı ve dahili yok" dedi.